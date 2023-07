Bliski susreti treće vrste: Što su ruski kozmonauti govorili o NLO-ima?

"Moguće je da je to bio NLO. Mistika nije, jer dvoje je ljudi jasno vidjelo tu pojavu", Vladimir Kovaljonok

U svibnju 1981. Vladimir Kovaljonok ugledao je kroz prozor svemirske stanice "Saljut-6" čudan objekt, veličine prsta. "Začudilo me što je letio u orbiti", rekao je on. Bilo je to nešto što je imalo oblik čamca ili dinje. Predmet je imao poluproziran konus na prednjoj strani, sličan futroli. Kozmonaut je pozvao kolegu Viktora Saviniha, koji je to također vidio, ali nisu stigli ništa fotografirati. Za to vrijeme dok je Savinih išao po kameru, "prst" je eksplodirao i iza sebe ostavio oblake dima.

Polijetanje s asteroida (1971.), A. Sokolov Sputnik Sputnik

"Prethodno se raspao na dva dijela, međusobno spojena kao vrpcom. To je nalikovalo na uteg. Odmah sam prijavio Zemlji", riječi su kozmonauta. Sam Kovaljonok tvrdi da ne može sa sigurnošću reći je li to bio neidentificirani leteći objekt. "Ali to nije bila nikakva mistika, jer dvoje je ljudi jasno vidjelo tu pojavu", tvrdi on.

Po povratku na Zemlju, kozmonaut je saznao "da su toga dana stručnjaci centra za detektiranje radijacije registrirali veliku radioaktivnu emisiju".

"Neki kometi nisu ništa drugo do izviđački brodovi iz drugih solarnih sustava", Aleksej Leonov

Čuveni sovjetski kozmonaut, prvi čovjek koji je izašao u otvoreni svemir, tvrdio je da postojanje kometa bar indirektno dokazuje postojanje izvanzemaljskog oblika života.

"Kad su god blizu Sunca, kometi troše značajan dio svoje materije na formiranje repa. Ispostavlja se, znajući masu kometa i masu repa, da je lako izračunati njen životni vijek. Za to vrijeme komet treba izgoriti. Ali komet se, nakon što je nestao, kršeći logiku, pojavljuje na nebu, iznova i iznova. Očigledno da negdje na svemirskom putu, sve dok ih nema 100, 200, 300 godina, kometi prolaze kroz nama nepoznate promjene", zaključio je Leonov.

Svijet dvostruke zvijezde (1966.), Andrej Sokolov Pavel Balabanov/Sputnik Pavel Balabanov/Sputnik

Kozmonaut se zapitao otkud oni uopće? Ako su kometi stvoreni zajedno sa Sunčevim sustavom (čija je starost najmanje 4,5 milijardi godina), onda su trebali odavno izgoriti.

Postoji nekoliko znanstvenih tumačenja zašto se to ne događa, a Leonov je kandidirao još jedno. "Neki kometi nisu ništa drugo do izviđački brodovi iz drugih solarnih sustava. I ova verzija ima pravo na postojanje."

"Nisam vidio izvanzemaljce, ali vjerujem da postoje", Anton Škaplerov

Kozmonaut Anton Škaplerov četiri je puta bio na Međunarodnoj svemirskoj stanici i tri puta izlazio u otvoreni svemir. On vjeruje da u tako neograničenom prostoru kao što je svemir ne možemo biti sami, iako nismo vidjeli konkretni "dokaz" toga.

U gostima kod braće po razumu (1966.), Andrej Sokolov Pavel Balabanov/Sputnik Pavel Balabanov/Sputnik

"Nismo vidjeli ni Gospoda Boga, ali smo uvjereni da nas on vidi i čuva, to je sigurno. Izvanzemaljce nisam vidio, premda vjerujem da oni u svakom slučaju postoje. Ne možemo biti sami u tako bezgraničnom prostoru kao što je svemir", rekao je Škaplerov.

"Ne znam za izvanzemaljce, ali znam da ćemo se sigurno suočiti s tragovima drugih civilizacija", Jurij Glaskov

Još jedan od sovjetskih pionira u kozmosu, Jurij Glaskov, rekao je da izvanzemaljci ne samo da postoje, nego i da su uspjeli ostaviti trag u našem Sunčevom sustavu, a to je Pluton.

Miraž Plutona (1971.), A. Sokolov Sozinov Vitalij/TASS Sozinov Vitalij/TASS

On je vjerovao da je prije 74 milijuna godina između Marsa i Jupitera postojao planet koji je potom uništen. "O tome svjedoči sastav meteorita koji su pali na Zemlju", govorio je Glaskov. Postoji hipoteza da je evolucija na ovom planetu dostigla svoje najviše forme. Međutim, planet je eksplodirao, a njegova civilizacija zauvijek je nestala u ogromnim svemirskim prostranstvima.

"Može li se pretpostaviti da postoje izvanzemaljske civilizacije? Naravno da može!", Jevgenij Hrunov

Izvanzemaljci (1991.), Aleksej Antonov Sputnik Sputnik

Dubler Alekseja Leonova, iako je u svemiru proveo ukupno samo jedan dan, s velikimje oduševljenjem govorio o izvanzemaljskom životu.

"Može li se pretpostaviti postojanje civilizacija izvan našeg planeta? Naravno da može. Dok se ne dokaže ekskluzivnost Zemlje, takva pretpostavka treba biti legitimna. Inače bismo morali povjerovati u nekakav natprirodni plan. Što se tiče NLO-a, oni se ne mogu poreći, vidjele su ih tisuće ljudi. Može se pretpostaviti da su uzrokovani optičkim efektima, ali neka njihova svojstva jednostavno su zapanjujuća. Na primjer, mogućnost da se prilikom ogromne brzine promijeni smjer za 90 stupnjeva", zaključio je kozmonaut.