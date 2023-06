T-4, sovjetski bombarder koji je mogao postati najbrži avion na svijetu

Ovaj projekt, poznat i kao Su-100, legenda je domaćeg zrakoplovstva. Ovaj je bombarder, koji je dizajniran kao "ubojica nosača aviona", mogao postići maksimalnu brzinu od 3200 km/h, što je značajno smanjilo njegovu ranjivost u kontekstu neprijateljske protuzračne obrane.

Kako bi izdržao aerodinamičko zagrijavanje, avion je bio izrađen od titana i nije bio prekriven bojom (koja bi pri toj brzini ionako izgorjela). Iz istog su razloga nakon polijetanja piloti u kokpitu potpuno zatvarali prednji dio koji, za razliku od sličnog dizajna na Tu-144, nije bio proziran.

Posada je letjela samo pomoću elektroničke opreme, s obzirom na to da se naprijed moglo gledati samo kroz periskop kada je avion bio u nadzvučnom letu. T-4 je imao priliku postati najbrži avion na svijetu. No nažalost, projekt je napušten nakon samo devet probnih letova. Navedeni su razlozi bili različiti. T-4 je imao domet od samo 6000 km. Odnosno, let na borbenu misiju za posadu je značio let u jednom smjeru. Nakon obavljenog zadatka, posada se morala katapultirati u određenom dijelu oceana i čekati podmornicu u splavi na napuhavanje. Moguće je da je ta taktika ipak ocijenjena kao neprikladna. Nakon što je izveo svoj prvi let 22. kolovoza 1972. godine, ovaj je bombarder bio u službi samo dvije godine, a umirovljen je 1974. godine.