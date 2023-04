Koliko su zarađivali Gagarin i drugi ruski kozmonauti?

Financiranje kozmičke sfere, uključujući plaće prvih kozmonauta, u Sovjetskom Savezu držalo se u tajnosti. Ali danas točno znamo koliko su dobivali ljudi za ovu rizičnu profesiju.

Osim dokumenata s kojih je skinuta oznaka tajnosti, sačuvani su i dnevnici jednog od rukovoditelja pripreme za svemirske letove Nikolaja Kamanjina, u kojima nije štedio na podacima o tome tko koliko dobiva. "Major Gagarin, na primjer, dobiva samo sto rubalja manje od mene", piše on. Koliko su onda dobivali Gagarin i ostali?

Gagarinova nagrada

Plaće sovjetskih kozmonauta na početku kozmičke ere iznosile su od 350 do 450 rubalja mjesečno (dok je prosječna plaća u SSSR-u iznosila oko 80 rubalja). Jurij Gagarin je, prema knjizi dnevnika Nikolaja Kamanjina "Skriveni kozmos", sa svim dodacima dobivao 632 rublja mjesečno (u to vrijeme 575 dolara mjesečno, odnosno 6,9 tisuća dolara godišnje).

A za prvi let čovjeka u svemir dobio je premiju od 15 tisuća rubalja, odnosno 187 prosječnih plaća u SSSR-u.

Ista primanja imali su i drugi kozmonauti iz prve polovice šezdesetih godina: German Titov, Valentina Tereškova, Andrijan Nikolajev, Vladimir Komarov, Aleksej Leonov i drugi.

Jurij Gagarin u svom stanu 1966. godina Aleksandar Moklecov/Sputnik Aleksandar Moklecov/Sputnik

U to se doba kozmonauti nisu nagrađivali samo novcem. Za svoj herojski rad dobivali su mnogo "poklona". Gagarin je, na primjer, osim isplaćenog novca dobio četverosoban stan, potpuno namješten i opremljen najsuvremenijom tehnikom. Također mu je bio namijenjen automobil "Volga", koji je u to doba bio izuzetno prestižan. Prestižnija od njega bila je samo "Čajka", ali ona se nije prodavala privatnim licima. Usput, od premije za prvi let Gagarin je mogao sebi kupiti još oko tri "Volge".

Jurij Gagarin na benzinskoj crpki, 1966. godina Aleksandar Moklecov/Sputnik Aleksandar Moklecov/Sputnik

Osim svega toga, Gagarin je na raspolaganje dobio kuću za roditelje. A pored toga: kaput, odijela i šešire dva kroja, po 6 košulja i kravata, 6 pari donjeg rublja, po dva para obuće, rukavica i vojne uniforme, kofere i aparat za brijanje. Otprilike iste takve komplete dobivali su žena, djeca i roditelji kozmonauta.

Gagarin kupuje fotoaparat "Kvarc", 1964. godina Aleksandar Moklecov/Sputnik Aleksandar Moklecov/Sputnik

Istina, ovaj se velikodušni način nagrađivanja vrlo brzo promijenio. Od 1967. godine odlukom partije uvedeno je rangiranje premija. One su ovisile o složenosti leta. Za običan let dobivala se premija od 2 tisuće rubalja, a letovi koji su "rješavali nove zadatke u osvajanju kozmosa" (let oko Mjeseca, iskrcavanje na Mjesec i slično) donosili su od 5 do 15 tisuća rubalja. Tako je, po visini primanja, postalo jasno da su letovi kozmonauta koji su nekada bili herojski podvig s vremenom postali običan posao, doduše rizičan. 1975. godine kozmonaut Georgij Grečko za 30 dana leta u brodu "Sojuz-17" dobio je 5 tisuća rubalja. To je znatno manje nego što je dobio Gagarin, ali bilo je dovoljno za novu "Volgu".

Koliko kosmonauti zarađuju danas

Jeste li ranije vidjeli ovu fotografiju? Ona je već postala legendarna kada treba pokazati koliko se Rusi ne vole osmjehivati.

Gagarin Cosmonaut Training Center Gagarin Cosmonaut Training Center

Ili ovu?

Catherine Coleman, Dmitrij Kondratjev i Paolo Nespoli Viktor Zelencov/NASA Viktor Zelencov/NASA

Ili, možda, ovu?

NASA NASA

A možda se ruski kozmonauti ne osmjehuju jer su plaćeni znatno manje od svojih stranih kolega? To bi moglo objasniti mnogo toga.

Gagarin Cosmonaut Training Center Gagarin Cosmonaut Training Center

Danas se plaća ruskih kozmonauta i dalje smatra niskom u usporedbi s plaćama astronauta NASA-e ili Europske svemirske agencije. Oleg Artemjev, ruski test-kozmonaut, nakon povratka s Međunarodne svemirske stanice 2019. godine rekao je da među njegovim kolegama nema nijednog koji je ovaj posao izabrao zbog novca. Ako pogledamo cifre, u to je lako povjerovati: plaća ruskog kozmonauta kreće se od 129 do 166 tisuće rubalja (trenutno od 1600 do 2000 dolara). Pritom astronauti NASA-e u prosjeku dobivaju od 8000 do 9000 dolara, dok su plaće u Europskoj svemirskoj agenciji od 7000 do 8000 dolara.

Ali kako kozmonaut može primati samo 2000 dolara? To zaista nije moguće. Postoji važna nijansa: plaća kozmonauta u Rusiji ne formira se kao kod zapadnih astronauta. Najveći dio čine dodaci, praktički za sve redom.

Na primjer, ruskim kozmonautima namijenjen je dodatak za pojedinačni let u svemir (od 55% do 120% plaće). Također ima značaj radi li se o prvom letu kozmonauta ili on za sobom već ima nekoliko letova. Tu su i dodaci za godine provedene u poslu, za znanstveni stupanj, prekovremeni rad, posjedovanje dodatne specijalnosti, dostignuća, uspjehe itd. Ako prilikom izvršavanja zadataka kozmonaut postavi svjetski rekord u nekoj oblasti, dobiva sumu od 50 svojih plaća.

Oleg Artemjev također je govorio o tome da kozmonauti dobivaju 400 dolara za dan proveden u svemiru (također je istaknuo da je dnevnica američkih astronauta samo 5 dolara, dok je njihova "zemaljska" plaća viša).

To znači da za 4 mjeseca boravka (što se smatra kratkim boravkom) na Međunarodnoj svemirskoj stanici kozmonaut dobiva samo 48 tisuća dolara dnevnice. To se isplaćuje za svakodnevni, propisani, može se reći rutinski posao, predviđen letačkim zadatkom. Dok se svaki posao mimo toga – kao što je rukovođenje spajanjem broda sa stanicom, ukrcavanje i iskrcavanje, izlazak u otvoreni svemir – također plaća zasebno.

Tako da za samo jednu ekspediciju ruski član posade Međunarodne svemirske stanice može zaraditi 9-10 milijuna rubalja (preko 12o 000 dolara). A po povratku na zemlju očekuje ga nadoknada predviđena ugovorom.

Istina, automobili, stanovi ili vikendice više se ne dobivaju za let u svemir, kao nekada, u sovjetsko doba.