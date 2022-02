Kremlj priopćio gdje će se nalaziti Putin za vrijeme vojnih vježbi

Putin će se najvjerojatnije nalaziti u kontrolnoj sobi. Ovakve vježbe, čak i ovakva trenažna lansiranja, nemogući su bez predsjednika. Vi znate za poznati crni kufer, za crveno dugme i slično. Na koji način će konkretno predsjednik sudjelovati, nije informacija za javnost, rekao je Peskov, a prenosi RIA Novosti.



On je dodao da se vježbe i trenažna lansiranja balističkih raketa održavaju redovno.



Vježbe i trenažna lansiranja balističkih raketa predstavljaju određeni proces koji je dosta redovan. Prethodi mu čitav niz obavijesti različitim zemljama po različitim kanalima. Sve to se strogo regulira i ni kod koga to ne izaziva nikakva pitanja ni strahove, ništa ne izaziva, jer su svi unaprijed obaviješteni, rekao je Peskov.



Odgovarajući na pitanje o mogućnosti povećane zategnutosti situacije zbog vojnih vježbi u Rusiji, Peskov je istaknuo da su sve vježbe koje se održavaju na teritoriju zemlje potpuno transparentne.



Radi se o tome što sad vidite da se održava niz vježbi i opet su to akcije koje su potpuno transparentne, apsolutno razumljive za stručnjake iz drugih zemalja, zato one ne trebaju ni kod koga izazivati zabrinutost, rekao je novinarima.



Ranije u petak rusko Ministarstvo obrane je priopćilo da će u subotu pod rukovodstvom predsjednika Vladimira Putina biti održane planske vježbe snaga strateškog odvraćanja, pri čemu će se održati lansiranja balističkih i krstarećih raketa.