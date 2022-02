Satelitska snimka prikazala dimenzije udarnog drona S-70 "Ohotnik" u odnosu na elitu ruske avijacije

Russia Beyond Hrvatska

Pretpostavlja se da će S-70 "Ohotnik" dostizati masu do 25 tona, što je npr. dvostruko više od taktičkog lovca četvrte generacije MiG-29. On će moći ostvariti nadzvučnu brzinu leta (oko 1400 km/h), dok će njegova krstareća brzina biti u granici visoke dozvučne brzine koja će se kretati u vrijednosti oko 1000 km/h. S-70 će moći preletjeti oko 5000 km i dostići visinu (plafon leta) 10 000+ metara. Odatle će visokopreciznim oružjem moći uništavati neprijateljske kopnene ciljeve i vršiti operacije zračnog izviđanja. Pretpostavka je da će "Ohotnik" imati sposobnost ponijeti do 2,5 tone ubojnog tereta (pojedini izvori govore da će udarni dron moći ponijeti čak 8 tona bombi i raketa).

Letjelica će biti napravljena po tehnologiji koja će joj osigurati malu radarsku reflektivnost-vidljivost. Osnovna je konstruktorska baza za izradu ove letjelice koncepcija tzv. "letećeg krila". Ubojno naoružanje će nositi u unutrašnjim borbenim spremnicima, slično kao kod lovaca 5. generacije. Korpus bespilotnog aparata bit će napravljen od kompozitnih materijala.

Prema riječima izvora iz vojno-industrijskog kompleksa, leteći par Su-57 i "Ohotnika" će biti u stanju "pokriti" prostranstvo od nekoliko stotina do tisuću kilometara. Pored lovaca Su-57, i "Ohotnici" će biti u stanju nositi visokoprecizna ubojna sredstva koja su namijenjena za uništvanje važnih objekata uvjetnog neprijatelja.

Posebno je važno istaknuti da Ministarstvo obrane Rusije inzistira na integraciji teških bespilotnih letjelica S-70 "Ohotnik" s višenamjenskim borbenim avionima pete generacije Su-57. Intenzivno se razmatraju modaliteti uvođenja "Ohotnika" u zrakoplovne lovačke pukovnije koje će biti naoružane lovcima pete generacije Su-57. Opcionalno, na dvije do tri lovačke eskadrile opremljene lovcima Su-57 dolazila bi jedna eskadrila teških udarnih dronova S-70 "Ohotnik". Borbene bi letjelice djelovale u uskoj suradnji, po novim taktičkim principima, uz široku upotrebu elemenata umjetne inteligencije.