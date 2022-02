Ruska vojska u Bjelorusiju prebacila raketni sustav koji je bez premca u svijetu

Russia Beyond Hrvatska

Aleksej Ivanov/TV "Zvijezda"/Global Look Press

Prema izjavi Ministarstva obrane Rusije, PZO/PRO sustav velikog dometa S-400 "Trijumf" prebačen je u Bjelorusiju radi sudjelovanja u zajedničkoj vojnoj vježbi u kojoj će se provjeriti sposobnost jedinica za brzo reagiranje u okviru Savezne države. Procjene su da je u Bjelorusiju prebačeno najmanje 1-2 diviziona ovih izuzetno moćnih borbenih sustava koji su prije svega defenzivnog karaktera.

Ono što je zanimljivo jest činjenica da su "raketaši" sa svojim sustavima iz sastava Istočnog vojnog okruga, što praktički znači da su morali prijeći gotovo 10 tisuća kilometara da bi došli na novu lokaciju.

Na teritoriju Bjelorusije tijekom ovog će mjeseca biti izvršena provjera spremnosti oružanih snaga Rusije i Bjelorusije, i to u dvije etape. Prva će etapa trajati do 9. veljače, a druga etapa od 10. do 20. veljače, kada će biti održana združena vojna vježba pod nazivom "Saveznička odlučnost 2022". Ključni zadatak ovih aktivnosti bit će osposobljavanje snaga da u suradnji razbiju potencijalnu agresiju na Republiku Bjelorusiju, koja bi bila inicirana izvana.

U cjelini gledano, angažirane će snage dobiti zadatak da formiraju neprobojnu barijeru koja će biti organizirana u zahvatu državne granice Republike Bjelorusije u cilju sprečavanja zabacivanja naoružanih grupa, dopremanja naoružanja i streljiva, kao i akcijama pretaživanja terena, potjere i likvidacije ilegalnih formacija i izviđačko-diverzantskih grupa protivnika.

Planirano je da se vježbe održe na pet vojnih poligona i četiri aerodroma koji se nalaze na teritoriju Republike Bjelorusije.

Što se tiče ruske vojske, procjene su da će u ovoj vježbi biti angažirana najmanje jedna lovačka eskadrila opremljena lovcima 4++ generacije Su-35S, zatim dva raketna diviziona s PZO/PRO sustavima S-400 "Trijumf" i jedan divizion naoružan sustavima "Pancir-S".

Ruski protuzračni raketni sustav S-400 "Trijumf" namijenjen je za borbu protiv svih suvremenih i perspektivnih sredstava zračno-svemirskog oružja. Njegov maksimalni horizontalni domet je oko 400 km (raketa 40N6E), dok po visini djeluje i do 35 km. Formacijski se unutar jednog diviziona najčešće nalaze 2-3 baterije ovog sustava, s ukupno 8-12 transportno-lansirnih jedinica. Dakle, jedan divizion u svom sastavu ima 48 raketa spremnih za trenutačno djelovanje. Cijela raketna pukovnija hipotetički može napasti 96 zračnih ciljeva neprijatelja, u operativnom borbenom radijusu do 400 km. Sustav je ušao u naoružanje 28. travnja 2007. godine. Državni program opremanja ruske vojske ima u planu do 2020. godine završiti kompletiranje 56 diviziona sustava S-400, što će omogućiti kompletno preoružanje 28 raketnih pukovnija koje se formacijski sastoje od dva diviziona opremljenih ovim izuzetno moćnim sredstvima. U ovom trenutku ruska vojska u svom naoružanju ima preko 70 diviziona opremljenih sustavima S-400 "Trijumf" koji se nalaze u naoružanju 31 raketne pukovnije i dva centra za obuku raketaša.