Ruska vojska u Bjelorusiju poslala željezničku kompoziciju nakrcanu "Pancirima" (VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

Na internetu se pojavio videomaterijal na kojem se vidi teretna željeznička kompozicija kako prevozi najmanje divizion hibridnih raketno-topovskih PZO sustava "Pancir-S". Ova će sredstva biti upotrijebljena u združenoj multividovskoj rusko-bjeloruskoj vojnoj vježbi koja će u etapama trajati praktički do kraja narednog mjeseca.

Na teritoriju Bjelorusije tijekom sljedećeg će mjeseca biti izvršena provjera spremnosti oružanih snaga Rusije i Bjelorusije, i to u dvije etape. Prva će etapa trajati do 9. veljače, a druga etapa od 10. do 20. veljače, kada će biti održana združena vojna vježba pod nazivom "Saveznička odlučnost 2022". Ključni će zadatak ovih aktivnosti biti osposobljavanje snaga da u suradnji razbiju potencijalnu agresiju na Republiku Bjelorusiju, koja bi bila inicirana izvana.

U cjelini gledano, angažirane će snage dobiti zadatak da formiraju neprobojnu barijeru koja će biti organizirana u zahvatu državne granice Republike Bjelorusije u cilju sprečavanja zabacivanja naoružanih grupa, dopremanja naoružanja i streljiva, kao i akcijama pretaživanja terena, potjere i likvidacije ilegalnih formacija i izviđačko-diverzantskih grupa protivnika.

Planirano je da se vježbe održe na pet vojnih poligona i četiri aerodroma koji se nalaze na teritoriju Republike Bjelorusije.

Što se tiče ruske vojske, procjene su da će u ovoj vježbi biti angažirana najmanje jedna lovačka eskadrila opremljena lovcima 4++ generacije Su-35S, zatim dva raketna diviziona s PZO/PRO sustavima S-400 "Trijumf" i jedan divizion naoružan sustavima "Pancir-S".

96K6 "Pancir S1" protuzračni je hibridni raketno-topovski sustav kratkog dometa. On je namijenjen za zaštitu civilnih i vojnih objekata od napada svim suvremenim i perspektivnim sredstvima zračnog napada. Učinkovit je u svim meteorološkim uvjetima bez obzira na doba dana (dan/noć), pri masovnoj upotrebi protivničkih sustava za protuelektronsku borbu. Raketama može gađati ciljeve na daljini 20 km/visini 15 km, dok topovima pokriva daljinu do 5000 metara. Topovi djeluju brzinom od oko 4800 granata u minuti. Zahvaljujući svojoj univerzalnosti, sustav se može upotrijebiti i protiv kopnenih i nadvodnih ciljeva.