Forbes: Novi ruski dronovi opasni po tenkove i PZO

Rusija se tom temom počela baviti znatno prije Karabaha, pa čak i prije Sirije. Zato sada dobro naoružani ruski dronovi predstavljaju ozbiljnu opasnost za vojne objekte, sustave PZO, pa čak i tešku oklopnu tehniku, piše Forbes.

"U nedavno objavljenom pregledu naoružanja za ruske dronove spominju se i bespilotne letjelice koje ranije nisu bile poznate. Pored toga, novo oružje ima zajednički cilj, a to je uništavanje oklopne tehnike, od pokretnih zenitnih sustava do teških tenkova", kaže Samuel Bendett, stručnjak za rusko naoružanje.

Ovde je ključno oružje raketa H-BPLA. To je avionska verzija projektila za protutenkovski raketni sustav "Kornet". Njezin radijus djelovanja iznosi osam kilometara, ona može uništavati čak i američke tenkove Abrams, i to njihov frotalni dio, koji je najbolje zaštićen. Projektil H-BPLA težak je 18 kilograma, tj. dvostruko manje od poznate rakete Hellfire. To znači da dronovi mogu nositi nekoliko raketa i uništiti nekoliko ciljeva. Spomenuto će oružje nositi dronovi "Inohodec" (naziv za izvoz je "Orion") i "Forpost", koji su već u arsenalu ruske vojske.

Bespilotna letjelica "Forpost" vitalykuzmin.net

"Inohodec" može biti naoružan čak i moćnijom protutenkovskom raketom "Vihrʹ-M", koja je napravljena za jurišne helikoptere. Ovo je oružje specifično po taktici lansiranja dviju raketa na jedan cilj, tako da se zavara aktivna zaštita na tenkovima. Drugi je svježi projekt protutenkovska raketa S8-L, koju proizvodi koncern "Kalašnjikov". To je modifikacija nevođene avionske rakete. Zahvaljujući laserskom navođenju i specijaliziranoj bojevoj glavi ovaj relativno jeftini projektil postao je moćno sredstvo za uništavanje oklopne tehnkie. Mala težina projektila omogućava da S-8L nose čak i laki dronovi, na primjer bespilotni helikopter "Termit", koji nije veći od običnog automobila. "Termit" može ponijeti tri takve rakete.

BPLA MDP-01 "Termit" naoružan raketama S-8L vitalykuzmin.net

Najviše intrigira posljednja kategorija oružja za dronove. To su bombe koje se mogu bacati s minijaturnih kvadrokoptera. Pored borbe s neprijateljskom živom silom i oklopnom tehnikom, takvi dronovi mogu vrlo učinkovito uništavati neprijateljsku infrastrukturu, prije svega skladišta streljiva. PZO ne primjećuje malene koptere, tako da oni napadaju iznenada.