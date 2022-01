Otkriveno novo naoružanje aviona Tu-160M (VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

U članku posvećenom prvom letu potpuno novog aviona internetski portal The Drive govori o modelu Tu-160M i prvi put spominje njegovo novo naoružanje.

I pored toga što se obnovljeni raketonosac izvana ni po čemu ne razlikuje od Tu-160 napravljenom u sovjetsko doba, to je potpuno drugačiji suvremeni avion. On ima modernizirane i ekonomičnije motore NK-32-02, tako da mu je dolet sada veći za tisuću kilometara. Pored toga, ima novu avioniku i nove sustave za navigaciju i vezu. Posjeduje potpuno novi sustav zaštite čiji sastav i karakteristike nisu otkriveni, no može se pretpostaviti da se radi o elektronskim sustavima za suprotstavljanje radarima, kao i o sustavima za navođenje raketa. I naposljetku, ima i novi sustav naoružanja.

Gabariti odsjeka za naoružanje ostali su isti, tako da su u njima smještena dva lansera za 12 krstarećih raketa, dok će same rakete biti drugačije. Nakon analize podataka iz otvorenih izvora, spomenuti je portal pretpostavio da će u arsenal aviona Tu-160M, koji već ima rakete H-101 i nuklearnu varijantu H-102, biti uvršteno nekoliko tipova raketa srednjeg i velikog dometa koje su tek u fazi razvoja.

Prvi let potpuno novog aviona Tu-160M: