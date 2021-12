Rusi rade na gusjeničnoj verziji PZO sustava "Pancir" s povećanim dometom i raketama "Metka"

Russia Beyond Hrvatska

Radi se o gusjeničnoj verziji raketno-topovskog PZO sustava "Pancir-SM-SV", sustavu "Pticelov" i specijalnoj PZO verziji oklopnog vozila "Tajfun-PVO". On će biti naoružan raketama kratkog dometa "Igla", "Igla-S" i "Verba", kao i novim raketama koje se razvijaju u okviru projekta "Metka".

U 2022. godini će završiti rad na novoj verziji raketno-topovskog PZO sustava "Pancir-SM-SV", koja je namijenjena opremanju kopnenog vida vojske i VDV. On će biti montiran na gusjeničnu šasiju i imat će veću zonu uništenja ciljeva.

"Kompleks će korisiti dva tipa protuzračnih raketa", rekao je za internetski medij "Krasnaja zvezda" zapovjednik jedinica PZO ruske vojske general-potpukovnik Andrej Leonov.

On je spomenuo još dva nova tipa protuzračnih sustava za jedinice Kopnene vojske, čiji će razvoj biti okončan do kraja 2022. godine. Radi se o PZO sustavu "Pticelov", koji će biti naoružan s dva tipa raketa. Jedna će se navoditi pomoću laserskog snopa, dok će druga detektirati toplinsku refleksiju cilja. Pored PZO sustava "Pticelov", jedinice Kopnene vojske usvojit će i specijalnu PZO verziju oklopnog vozila "Tajfun-PVO". On će biti naoružan raketama kratkog dometa (sustavi "Igla", "Igla-S" i "Verba"), kao i novim raketama koje se razvijaju u okviru projekta "Metka".

Ova raketa neće imati konkurenciju u svijetu kada se govorio o kvaliteti i sposobnostima njezine optoelektroničke samonavođene bojeve glave. Ona će omogućiti uništenje zračnog cilja bez obzira na različite metode protuelektronske borbe koje primjenjuju suvremene borbene letjelice.