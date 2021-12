Yusaku Maezawa, prvi turist na Međunarodnoj svemirskoj postaji u 12 godina

Raketa "Sojuz-2.1a" sa svemirskim brodom "Sojuz MS-20" poletjela je 8. prosinca s kozmodroma Bajkonur. Ona je na Međunarodnu svemirsku stanicu prevezla japanskog biznismena Yusaku Maezawu, njegovog pomoćnika Yozu Hirana i kapetana broda - ruskog kozmonauta Aleksandra Misurkina. Maezawa i Hirano tamo će provesti 12 dana, tijekom kojih će sudjelovati u znanstvenom programu i obavljati zadatke s popisa "100 stvari koje želite da MZ napravi u svemiru!", koje su osmislili internetski korisnici.

Yusaku Maezawa, Yozo Hirano i kozmonaut Aleksandar Misurkin napustili su hotel uz zvuke pjesme "Grass at Home", koju na japanskom pjeva ruski sastav Zemljane. Na Bajkonuru se ta pjesma tradicionalno izvodi prije svakog lansiranja u svemir, kada posada napušta hotel i odlazi do autobusa koji je vozi do svemirske luke.

Letjelica s japanskim turistima i zapovjednikom Aleksandrom Misurkinom stigla je u orbitu devet minuta nakon polijetanja. Posada će se na Zemlju vratiti 20. prosinca.

Na Međunarodnoj svemirskoj postaji Yusaku Maezawa i Yozo Hirano planiraju provesti znanstveni eksperiment "Lazma" (skraćenica od "Istraživanje mikrocirkulacije krvi i fluorescencije bioloških tkiva u uvjetima mikrogravitacije"). Drugim riječima, japanski će turisti proučavati kako se mikrožile u ljudskom tijelu "prilagođavaju" preraspodjeli volumena krvi između različitih dijelova tijela u bestežinskom stanju.

Maezawa također planira u svemiru naslikati akvarel. Koristit će posebnu boju i spremnik koji se koristi za manipulaciju predmetima u kontroliranoj atmosferi, kako se boja ne bi raspršila u uvjetima nulte gravitacije. U spremniku se nalazi posebno pripremljeno platno na kojem će Yusaku pokušati naslikati akvarel.

Osim toga, Japanac planira dovršiti svih sto zadataka sa spomenutog popisa. Ideje za njih predložili su internetski korisnici. Među njima su eksperimenti s mjehurićima od sapunice, šišanje u nultoj gravitaciji, igranje s kendamom i još mnogo toga. Sve će se to snimati kamerom i objavljivati na YouTubeu.

Maezawa, Hirano i Misurkin donijeli su na postaju novogodišnje poklone za ruske članove posade, rekvizite za zadatke, kao i jestive suvenire - jela japanske kuhinje prilagođena prehrani u svemiru. Maezawa i Hirano prvi su turisti u posljednjih 12 godina koji su brodom "Sojuz" doletjeli na Međunarodnu svemirsku stanicu.