U Sočiju snimljen pad meteorita u more (VIDEO)

Komsomoljska pravda/Global Look Press

Videosnimka pada meteorita u more u ruskom gradu Sočiju pojavila se na društvenim mrežama. Snimka rijetkog fenomena načinjena je u Lazarevskom rajonu ovog turističkog mjesta na jugu zemlje, a prema jednoj od verzija, riječ je najvjerojatnije o bolidu, izuzetno svijetlom meteoritu s dimnim repom.

Padanje je obično praćeno glasnim praskom, eksplozijom, a ponekad i padom meteorita. Brzina kojom bolidi upadaju u Zemljinu atmosferu iznosi od 11 do 73 kilometra u sekundi. Na snimkama objavljenim na internetu vidi se da nebesko tijelo najvjerojatnije nije uspjelo dospijeti do zemlje ili mora i da je izgorjelo prije nego što je stiglo do njihove površine.

Posljednji je put o padu meteorita u Kubanju bilo riječi u studenom prošle godine. Ovaj je fenomen tom prilikom uspio snimiti stanovnik Kropotkina. Po njegovim riječima, objekt je pao na području Kazanjske gore. Je li riječ o meteoritu ili bolidu tada nije točno utvrđeno.

Stanovnici Sočija i turisti bili su prekjučer svjedoci još jedne neobične prirodne pojave, formiranja asperatusa. Ovi čudni oblaci s izraženim valovitim strukturama u donjim dijelovima plijene pažnju neobičnim spojem impresivnog i zastrašujućeg izgleda.