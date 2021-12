Rusija predstavila svoju najmoćniju snajpersku pušku DXL-5

Krajem studenog 2021. godine korporacija Lobaev Arms predstavila je DXL-5, najmoćniju snajpersku pušku u Rusiji prema riječima osnivača kompanije, Vladislava Lobajeva.



Oružje koristi streljivo kalibra .50 BMG koje je popularno u vojskama NATO-a i koju koriste snajperisti za eliminaciju lako oklopljene tehnike s udaljenosti od dva kilometra.



"Ovo oružje s te udaljenosti može izbaciti iz stroja Humvee, ukoliko mu protuoklopni metak pogodi motor", kaže Jurij Siničkin, vodeći inženjer korporacije Lobaev Arms.



On dodaje da je puška DXL-5 pogodnija za glomazne ciljeve nego za živu silu na bojnom polju, jer je kalibar .50 BMG jači od kalibara drugih snajperskih pušaka, ali nije toliko precizan kao kalibar .375 ili .408 Chey Tac.



"Upravo smo obavili naše prvo testiranje na streljani. Oružje je pokazalo preciznost manju od 1 MOA (minuta kuta, na 100 metara 3 metka rasipa na 3 cm)", rekao je inženjer.



U ovom trenutku se pravi nekoliko snajperki DXL-5 za klijenta s Bliskog istoka. Kompanija ima i projektantski crtež nove puške napravljene na bazi modela DXL-5 koja će moći pogađati ciljeve s udaljenosti od sedam kilometara. To novo oružje će u proljeće biti napravljeno i poslano na testiranje.



"Mi ćemo modificirati pušku i koristit ćemo nove hiperzvučne metke koje smo napravili specijalno za nju. Testiranje će se obaviti na proljeće, čim završimo tekući ugovor i isporučimo našem klijentu sve preostale puške", rekao je vodeći inženjer.



Kompanija je u kundak integrirala specijalni kompenzator koji znatno smanjuje trzaj, te se pretpostavlja da je trenutno DXL-5 potencijalno "najmekša" puška na tržištu oružja.



"Ova funkcija će omogućiti strijelcu preciznije gađanje i to će se naročito osjećati prilikom gađanja ciljeva s udaljenosti od dva kilometra“, rekao je Siničkin.



Lobaev Arms očekuje da će strane vojske biti glavni naručitelji ove snajperke. DXL-5 košta 25 000 dolara bez optike. Kompanija je također izjavila da planira primjenu tehnologije DXL-5 s novim hiperzvučnim mecima koji će biti testirani na proljeće, čime će se znatno povećati mogućnosti snajperista.



Izraženo u brojkama, novo streljivo će omogućiti strijelcu koji obično pogađa ciljeve s udaljenosti od jednog do dva kilometra da ih isto tako uspješno pogađa i s tri kilometra. A strijelac koji radi s udaljenostima od 2,5 kilometara moći će stabilno pogađati ciljeve udaljene 4 kilometra.

Što snajperisti kažu za DXL-5?

Instruktor specnaza, Andrej Piskunov smatra da je DXL-5 korak naprijed za ruske oružare, ali i da je nova puška kompanije koja proizvodi streljačko oružje mogla po kvaliteti biti bolja od stranih modela.



"To je kao kad bi Rusija u 2021. godini napravila vlastiti telefon na razini iPhone 11. To bi za nju bio tehnološki napredak, ali na tržištu već postoje bolji telefoni“, rekao je Piskunov.



On kaže da njegove jedinice intenzivno koriste snajpersku pušku Barrett kalibra .50 BMG i ne planiraju prijeći na oružje ruske priozvodnje, iz nekoliko razloga.



Prvenstveno jer je model DXL-5 je još uvijek sirov, tj. oružje tek treba biti provjereno u stvarnim borbenim djelovanjima, te treba vidjeti reakcije strijelaca. Zatim proizvođač treba otkloniti sve probleme koji se eventualno pojave.



I drugo, cijena je visoka. Časnik specnaza se začudio kada je čuo da DXL-5 košta 25 000 dolara. On kaže da je to skupo, jer će jeftinije izaći ako se kupi američka puška i uveze u Rusiju.



"Dok ne vidimo u praksi da puška DXL-5 vrijedi toliko i da je tri puta bolja od američkih pušaka, nećemo odbaciti Barrett", zaključio je instruktor.