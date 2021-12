Dalekometni PZO/PRO sustavi S-300 PM-2 "Favorit" prešli u režim zimske eksploatacije

Tom je prilikom realiziran složeni blok održavanja borbene tehnike koji se sastojao od 30 tehničkih operacija, uključujući i zamjenu raketa u transportno-lansirnim kontejnerima u uvjetima vrlo niskih temperatura.

S raketnim posadama koje opslužuju ove izuzetno sposobne borbene sustave realiziran je i blok teoretske nastave kada su u pitanju sigurnosni aspekti upotrebe ovog naoružanja, praktična nastava u uvježbavanju protokola u slučaju iznenadnih havarija na sustavu i generalne pripreme za održavanje funkcionalnosti same tehnike prilikom dugotrajnog borbenog dežurstva.

Raketni sustav velikog dometa S-300PM2 "Favorit" svjetlo dana ugledao je 1997. godine. Predstavlja univerzalni samohodni višekanalni raketni sustav, koji je namijenjen obrani najvažnijih državnih i vojnih objekata i pozicija od masovnog udara suvremenim i perspektivnim avionima, strateškim krstarećim raketama, taktičkim i operativno-taktičkim balističkim raketama i drugim sredstavima zračnog oružja, u svim dijapazonima i pri svim brzinama njihovog leta. Sustav učinkovito djeluje pri intenzivnom protuelektronskom djelovanju koje stvara aktivne i pasivne smetnje. Za njega je konstruirana i nova raketa mod. 48N6E2, koja je povećala daljinu presretanja balističkih raketa (do 40 km) i aerodinamičkih ciljeva (do 200 km). Ovaj sustav s vjerojatnošću od 98% može presresti i uništiti cilj ekvivalenta taktičkog lovca na daljini do 200 km, dok balističke rakete s istom vjerojatnošću presreće na daljinama do 40 km. Pri tome maksimalna brzina cilja koji se gađa iznosi do 2800 m/s.