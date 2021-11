AKTUALNO: Supertransporter Mi-26T2V kreće u serijsku proizvodnju

Russia Beyond Hrvatska

U tvornici koja se nalazi u Rostovu na Donu počinje serijska proizvodnja nove verzije najvećeg transportnog helikoptera na svijetu Mi-26T2V. Svi potrebni dokumenti s tehničkim specifikacijama bit će kompletirani do kraja ove godine i proizvodnja nakon toga može početi.

"U ovom se trenutku nalazimo u završnoj etapi testiranja helikoptera koji će imati početni broj '01', na osnovu kojega će se linijski raditi novi modeli. Ostalo je još svega nekoliko letova do završetka letno-tehničkih testiranja. Mi očekujemo da ćemo sve to završiti do kraja godine te profilirati početni broj '01'", rekao je za internetski portal TASS generalni direktor holdinga "Helikopteri Rusije" Andrej Boginski, prenosi internetski portal RG.

On je također dodao da su prvi modeli ovog helikoptera nedavno dostavljeni Ministarstvu obrane Rusije (vjerojatno prototipski testni modeli letjelice, op. prev.).

Napominjemo da je prvi let teškog transportnog helikoptera u modifikaciji Mi-26T2V realiziran u kolovozu 2018. godine. U skladu sa željama ruskih konstruktora uspješno je implementiran digitalni pilotažni kompleks (kokpit s upravljačkim funkcijama) koji omogućava realizaciju letova u automatskom režimu rada u dnevno-noćnim i složenim meteorološkim uvjetima.

Pored toga, ovaj je helikopter dobio i novi obrambeni sustav za protuelektronsku borbu "Vitebsk", koji ne samo da registrira lansiranje PZO rakete sa zemlje, nego pomoću lasera koji se nalazi u sastavu kompleksa "spaljuje" njezinu samonavođenu bojevu glavu. Za pet članova posade u kokpitu su ugrađena antitraumatska sjedišta koja apsorbiraju energiju, točnije "prigušuju" kinetički udar prilikom havarijskog slijetanja. Titulu najmoćnijeg helikoptera na svijetu Mi-26T2V zaradio je jer ima sposobnost nositi do 20 tona tereta na vanjskim nosačima.