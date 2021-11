Amerikanci procjenjuju da bi "On" mogao postati novi lider ruskog vojnog eksporta

A-50U predstavlja avion za zračno opažanje i zapovijedanje, koji je sposoban otkrivati neprijateljske ciljeve na daljinama i do 800 km. Prema tvrdnjama američkog informativnog portala The National Interest, radi se o potencijalnom novom bestseleru ruske vojne industrije kada je u pitanju izvoz.

Modernizacija sovjetskih aviona A-50 odnosi se na zamjenu stare novom radarskom antenom, koja će imati uvećane tehničke karakteristike. Konkretno, nova će radarska stanica osigurati brže otkrivanje niskoletećih ciljeva sa smanjenom radarskom refleksijom, kao što su "nevidljivi" borbeni avioni, krstareće rakete i helikopteri. Pored ovog unapređenja, ruski su konstruktori podigli i otpornost ove antene na neprijateljska sredstva za ometanje (protuelektronsku borbu).

Radi se o radarsko-opažačkom radaru "Šmelj-M", koji je proizveo specijalizirani koncern "Vega". On je u stanju detektirati balističke rakete na daljinama do 800 km, aerodinamične ciljeve na daljinama do 650 km, a zemaljske na daljini do 300 km. "Šmelj-M" sposoban je istovremeno pratiti do 300 ciljeva i u automatiziranom režimu rada slati njihove koordinate lovačkim avionima.

Osim povećanih sposobnosti za otkrivanje neprijateljskih ciljeva, modernizirani A-50U je dobio i daleko šire mogućnosti za usmjeravanje lovačko-presretačkog zrakoplovstva. Osnovna verzija "letećeg radara" je mogla na detektirane zračne ciljeve usmjeravati isključivo lovce-presretače MiG-31, dok modernizirana verzija može navoditi praktički sve lovačke zrakoplove koji se nalaze u naoružanju ruske vojske, uključujući tu i sredstva PZO. Modernizirana verzija A-50U može navoditi lovačko-bombardersko zrakoplovstvo na otkrivene ciljeve koji se nalaze na kopnu. Zahvaljujući suvremenom zapovjedno-informacijskom sustavu, ova se letjelica može uvezati s grupom od 30 lovaca-bombardera i usmjeravati ih ka najopasnijim ciljevima. Ovaj zrakoplov može upravljati i operacijama borbenog patroliranja iznad šireg područja desantne osnovice, što je bilo demonstrirano na vojnim vježbama ruskog ratnog zrakoplovstva sredinom 2018. godine.

Radarski kompleks izgrađen je na suvremenim osnovama, čime se oslobodilo mjesto za proširenje spremnika s gorivom, što je povećalo operativni radijus letjelice. Osim toga posada na raspolaganju ima i udobni prostor za dnevni boravak i kuhinju za pripremanje hrane.

Konkretno, ova je modernizacija letećeg radara imala i svoju borbenu eksploataciju u Siriji gdje je potvrdila sve svoje tehničko-taktičke karakteristike. Najveći potencijal za nabavom verzije A-50U imaju Indija i Kina. Cijena po pojedinačnom primjerku iznosi oko 350 milijuna američkih dolara.