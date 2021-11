Koliko će koštati leteći taksi u Moskvi?

Russia Beyond Hrvatska

Cijena leta letećim taksijem u Moskvi iznosit će oko 200 rubalja po kilometru (2,5 eura), izjavio je generalni direktor kompanije Hover Aleksandar Atamanov.

Prvobitno je planirano da leteći taksi bude jeftiniji od običnog, ali je inflacija značajno utjecala na poslovni model, objasnio je on. Na primjer, let od 20 minuta od Kremlja do Moskva-Cityja koštat će 4 tisuće rubalja (oko 49 eura).

Ranije je objavljeno da Hover planira dobiti dozvolu za rad taksi-dronova koji bi zračni prijevoz počeli 2023.-2025. godine.