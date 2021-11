Kako izgleda snimanje igranog filma u MSS – otkriva ruski redatelj Klim Šipenko

Ranije je Šipenko režirao svemirsku drama o sovjetskoj misiji spašavanja stanice "Saljut-7". Ali novo iskustvo mu je otkrilo i nove načine stvaranja filma, o čemu je govorio u intervjuu za RT.



Izdvojili smo najzanimljivije dijelove.

Što u svemiru čovjeku pada najteže?

"Postoje određeni aspekti života tamo gore na koje sam se morao naviknuti i nisam u potpunosti uspio: kupanje, jelo i odlazak u toalet. Tamo je sve to vrlo neudobno. Čovjek se može naviknuti na skoro sve, ali najteže je naviknuti se na ove aspekte života u svemiru. Osim toga, to je bestežinsko stanje i nemate doživljaj Zemlje ni pogled na nju. Ništa ovdje dolje s tim se ne može uporediti."

O trenutku koji ga je šokirao

"To je bilo prvog dana kada smo stigli. Bilo je zapanjujuće, bili smo u nekoj vrsti šoka poslije polijetanja i pristajanja i vrlo iscrpljeni – mješavina svih ovih osjećaja. Sjećam se kako smo Julija i ja letjeli po stanici, išli smo u obilazak čitave MSS, uključujući i američki sektor. Na kraju obilaska uletjeli smo u kupolu i jednostavno se ukočili tamo, prestali letjeti, omamljeni. Mislim da je to bio trenutak kada sam shvatio: O moj Bože, mi smo u svemiru, konačno smo ovdje."

Kako izgleda kada snimate film potpuno sami

"Snimali smo igrani akcijski film s umjetnom rasvjetom. Moj cilj nije bio samo da uključim svjetla i snimam. Pokušao sam stvoriti filmsku atmosferu i da svoju sjenu ne bacam na glumicu. Suštinski, pokušavao sam učiniti da Julija izgleda lijepo, istaknuti to, jer je ona prelijepa žena.



Bilo je teško, ja sam također snimao zvuk, podešavao kameru, radio prateći materijal i sve to slao na Zemlju mom montažeru da provjeri, kao i stručnjaku za boju, da provjere jesu li svi tehnički aspekti u redu i da snimka nije previše tamna ili svijetla. Ne kažem to da bih ispao heroj, znao sam da će tako biti. Pripremio sam se i trenirao za to."

O kozmonautima

"Bili su dobri. Kada sam letio naokolo s kamerom, jedan od njih bi me čuvao da ne udarim glavom o lampu ili tako nešto. To tamo predstavlja problem, jer, kada gledam u vizir, vidim samo vizir, ne vidimkuda se krećem."

O magiji u svemiru

"Svjetlo... ponekad smo ga morali čekati. Svakih 40 minuta se mijenja iz tame u svjetlo i opet u tamu. Ovi prijelazi su stvarno magični. To nije kao zalazak sunca... To je također nešto što je teško izmisliti. Sunce se pretvara u nešto kao dugina svjetla. Imali smo scenu u kojoj Julija sjedi ispred prozora i razgovara sa Zemljom. Sunce se promijenilo na tako mnogo načina da je stvorilo specijalnu svemirsku magičnu svjetlost."

O vremenu u orbiti

"Tamo stvarno nisam imao vremena puno telefonirati. Kao što ste vjerojatno primijetili, imao sam bradu kada sam sletio. Prije toga je nisam imao. Stvarno nisam imao vremena se obrijati. Tamo to traje pet minuta duže. Razmišljao sam, 'pa da li je stvarno potrebno brijati se, možda mogu snimanje početi ranije?' Proces traje duže nego na Zemlji. Zato ne mogu gubiti vrijeme."

Prednosti snimanja u svemiru

"Proveo sam ranije puno vremena simulirajući nultu gravitaciju u svemirskoj stanici, pa su mi poznata ograničenja koja postoje čak i kada imate ogroman budžet. Tamo gore je ono što ste mjesecima pokušavali simulirati. Kada režirate film o svemiru na Zemlji stvarno je teško preokrenuti mozak u četiri dimenzije i osmisliti i stvoriti scenu u bestežinskom stanju."



"Ovdje bi bilo vrlo neobično da netko stoji na zidu ili plafonu. Ali tamo je to prirodno! Neke scene sam snimio na način na koji nikada ne bih mogao snimiti na Zemlji."

O lansiranju

"Bilo je to kao nevjerojatna vožnja. Mislim da smo prilikom polijetanja doživeli samo silu od 2,5 g, tako da nije bilo strašno. Prilikom slijetanja bilo je 4-4,5 g, ali mi smo se pripremali za 8 g. Kada se padobran otvorio, mislio sam da se kapsula okrenula za 360 stupnjeva prije slijetanja. Američki astronaut Shane Kimborough mi je rekao da je dva puta to izveo i bilo je kao luda vožnja. Bila je stvarno luda vožnja, ali sam mislio da će biti 10 puta luđa."

Svemirska utrka u kinematografiji

"Vrlo sam natjecateljski nastrojen, bavim se sportom i uvijek je vrlo lijepo kad si prvi. Ne osjećam kao da sam završio ovu priču. Mislim da je ovo samo početak. Ljudi će gledati što sam tamo snimio i razmišljati: 'pa, sad shvaćamo što tamo možemo napraviti'. Mislim da će filmski stvaratelji biti zainteresirani za snimanje na MSS i ja ću sa njima podijeliti svoje iskustvo. Bit će puno lakše sljedećem redatelju, jer ja po mnogim pitanjima nisam znao što očekivati."