Pogledajte munjevitu reakciju iranskog MiG-29 prilikom obaranja rakete (VIDEO)

Lovački zrakoplov MiG-29 koji se nalazi u sastavu Iranskog ratnog zrakoplovstva letio je u paru s lovačkim zrakoplovom F-5 Tiger II. Obje letjelice su bile naoružane raketama klase zrak-zrak, točnije lovački zrakoplov F-5 Tiger II je na svojim potkrilnim nosačima posjedovao raketu-mamca TDU-11/B.



Na video materijalu se vidi da u jednom trenutku lovački zrakoplov F-5 Tiger II lansira raketu-mamca TDU-11/B nakon čega slijedi pravovremena reakcija njegovog suputnika – lovca MiG-29, koji odmah nakon toga lansira raketu kratkog dometa R-73 koja efektno pogađa svoju metu.

Inače raketa R-73 spada u kategoriju oružja zrak-zrak kratkog dometa. Po NATO kodifikaciji se označava kao AA-11 "Archer" — "Lučnik". Njena osnovna funkcija je borba protiv agilnih zračnih ciljeva u uvjetima bliskog zračnog boja. Odlikuje je izuzetno širok kut zahvata, supermanevarbilnost i princip "ispali i zaboravi". Konstruirana je po aerodinamičkoj koncepciji "patka". Pokreće je jednostupanjski motor na čvrsto gorivo. Na cilj se navodi pomoću pasivne infracrvene samonavođene bojeve glave koja je vrlo otporna na ometanje. Ova glava je toliko osjetljiva da cilj može zahvatiti na udaljenosti od nekoliko desetaka kilometara.



Efektivni domet rakete R-73M je do 40 km. Cilj uništava visoko-eksplozivnom šipkastom bojevom glavom težine 8 kg, koja ga rasjeca na dva ili više dijelova. Može koristiti različite tipove upaljača, od radarskog blizinskog do optičkog.



Raketa je po svojim dimenzijama vrlo kompaktna. Njena dužina je oko 2900 mm, s maksimalnim rasponom krila od 510 mm. Njen kalibar je 170 mm. Učinkovita je protiv zračnih ciljeva koji lete brzinom do 2,500 km/h i koji istvoremeno manevriraju pod opterećenjem 12 g. Raketa može prilikom leta izdržati opterećenje i do 40 g.