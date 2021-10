S novom kamuflažom ruska vojska postaje gotovo nevidljiva

Nova kamuflažna tehnologija neslužbeno se zove "Kameleon". Zasnovana je na takozvanom elektrokromnom "staklu" koje se sastoji od kompozitnih materijala i mijenja boju i transparentnost pod utjecajem električne struje.

Prvi primjerci takvog elektrokromnog premaza za vojničku opremu budućnosti pod nazivom "Ratnik" prikazani su 2018. godine na međunarodnom vojno-tehničkom forumu "Armija" u Rusiji. A početkom listopada 2021. godine agencija RIA Novosti je, pozivajući se na izvor u vojno-industrijskom sektoru, priopćila da se nova kamuflaža već testira na maketama oklopne tehnike.

Borbeno-taktički komplet opreme vojnika "Ratnik" u različitim varijantama. Vitaly Kuzmin

Kamuflaža funkcionira na sljedeći način. Borbena se vozilo izvana kompletno prekriva malim pločicama s elektrokromnim premazom i kroz svaku su od njih provedene žice koje provode struju. Uz pomoć videokamera sustav skenira čitav prostor unaokolo, a ujedno analizira boje i osnovne oblike terena, a zatim šalje naredbu pločicama da naprave novi kamuflažni crtež koji će omogućiti stroju da se iz različitih kutova gledanja potpuno stopi s okolinom.

Princip je preuzet iz prirode. Kameleoni i hobotnice mijenjaju boju kože imitirajući površinu na kojoj se nalaze. Na primjer, ako hobotnica prelazi s tamnijeg na svjetliji dio morskog dna, ona brzo mijenja boju i teksturu kože.

U kojoj će mjeri oklopna tehnika postati "nevidljiva"?

"Ova tehnologija nije nova. Ona se već duže vrijeme koristi u civilnoj sferi. To su takozvana pametna stakla koja se ponekad postavljaju na sobama za pregovore. Dok je prostorija slobodna, staklo je prozračno, a kad je zauzeta, obojeno je. Ali ovaj vojni projekt svakako je i inovativan. Pločice trebaju brzo napraviti kamuflažu koja je maksimalno prilagođena terenu, trebaju biti otporne na agresivne faktore prirodnih uvjeta, biti pouzdane i jeftine", istaknuo je glavni urednik časopisa "Bespilotna aviacija" Denis Fedutinov.

Po njegovim riječima, ako kopnena tehnika ruske vojske bude masovno snabdjevena takvim "premazima", vjerojatni neprijatelj neće moći iskoristiti oko 95% svojih bespilotnih letjelica za njezino otkrivanje.

"Većina izviđačkih dronova spada u manje bespilotne letjelice. One ni u sebi ni u kopnenim sustavima za upravljanje nemaju sredstva za obradu i analizu dobivenih videosnimaka. Analizu podataka neposredno obavlja onaj tko upravlja dronom, tj. čovjek. Bit će zaista teško otkriti i prepoznati tehniku maskiranu specijalnom premazom", objasnio je Fedutinov.

Po riječima ovog stručnjaka, premaz-kameleon može biti posebno učinkovit jer se izviđački dronovi uvijek trude biti na dovoljno velikoj udaljenosti da i sami ne budu primijećeni.

"Kameleon", međutim, neće biti univerzalno rješenje za zaštitu ruske tehnike. On je problem samo za obične izviđačke dronove (premda oni čine oko 95% svih postojećih). Ako dron može istovremeno koristiti opažačku aparaturu koja radi u različitom valnom opsegu, onda će to znatno smanjiti učinkovitost "Kameleona".

Bespilotna letjelica Ratnog zrakoplovstva SAD-a MK-9 Reaper na aerodromu Ämari, Estonija, 1. lipnja 2020. godine. Bespilotne letjelice SAD-a raspoređene su u Estoniji za podršku misije NATO-a za prikupljanje podataka u Baltičkim zemljama. Reuters Reuters

Pored toga, ovaj specijalni kamuflažni premaz može zbuniti samo ona neprijateljska ofenzivna sredstva koja su opremljena televizijsko-optičkim glavama za samonavođenje. "Kod takvih raketa zbog primjene elektrokromnog premaza može doći do greške u automatskom fiksiranju cilja. To važi kako za bojeve glave koje koriste fotokontrastni kanal za navođenje, tako i za one koje pamte izgled cilja", ističe stručnjak.

I pored tih ograničenja predloženi je sustav moćna dodatna mogućnost koju ima naša vojska, smatra Fedutinov. Tehnika koja posjeduje mogućnost mimikrije imat će više šanse da opstane u borbi nego tehnika s običnom statičnom kamuflažom, kaže on.

U direktnom okršaju motoriziranih jedinica u sukobu dviju približno jednakih strana, ona strana čija tehnika ima "Kameleon" u odnosu na drugu stranu bit će u prednosti po obaviještenosti i brzini smjene ciklusa "otkrivanje – uništavanje". To je zato što će tehniku kamufliranu mimikrijom neprijatelj otkrivati sporadično ili s velikim zakašnjenjem.

Kako se ovakva kamuflaža može prepoznati?

Oklopna borbena vozila za remont i evakuaciju BREM-1 tijekom zajedničkih strateških vježbi Oružanih snaga Rusije i Bjelorusije na Luškom poligonu u Lenjingradskoj oblasti. Pavel Gerasimov/Sputnik Pavel Gerasimov/Sputnik

Dronovi visoke tehnološke klase s naprednim višekanalskim sustavima izviđanja i opažanja, a također s integriranim automatskim sustavima za obradu i analizu podataka, ipak otkrivaju "kameleone". To je portalu Russia Beyond anonimno priopćio predstavnik jednog od vodećih ruskih proizvođača bespilotnih letjelica.

"Takvi aparati, koji nemaju čak ni termovizijske kamere (za koje ovaj premaz ne predstavlja problem), nego samo optičke senzore, mogu otkriti takvu tehniku. U tome pomažu i kamere s dobrom rezolucijom i automatski algoritmi za obradu podataka i algoritmi strojnog učenja", istaknuo je spomenuti izvor.

Stručnjak je, na primjer, objasnio da dobro obučena neuronska mreža suvremenog visokotehnološkog vojnog drona bez problema prepoznaje vozilo određene marke u urbanoj sredini pretrpanoj objektima, čak i ako samo jedan dio tako tog vozila viri ispod krošnje nekog drveta.

"Skuplji dronovi s neuronskom mrežom i odgovarajućim senzorima bez problema detektiraju tenk po topovskoj cijevi koja se teško može prekriti elektrokromnim premazom zbog dinamičkog opterećenja prilikom paljbe. Neuronska mreža takvog drona vidjet će sjenku vozila, tragove njegovih gusjenica, mitraljez, antene, sredstva za opažanje, ispušne plinove itd. Drugim riječima, vidjet će čitav niz detalja koje kamuflaža ne može sakriti", istaknuo je stručnjak.

Ali čak i u tom slučaju će nova kamuflaža u slučaju masovnije primjene predstavljati problem za operatere dronova i operatere oružja avijacije, kao i za nišandžije kopnenih optičkih sustava za opažanje i nišandžije borbenih vozila, smatra predstavnik proizvođača ruskih bespilotnih letjelica.

"Na primjer, ako Rusija masovno primijeni takve specijalne kamuflažne premaze, zemlje NATO-a će morati razmisliti o novim troškovima za uvođenje tehnologija neuronskih mreža i sustava obrade velikih baza podataka za dronove i njihove kopnene sustave, za helikoptere ili aparaturu borbenih vozila", zaključio je stručnjak.