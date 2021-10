Tri najveća rekorda ruskog oružja

Ruski oružari su uvijek bili poznati po tome što prave najučinkovitije i najpouzdanije sustave naoružanja na svijetu. Pojedini modeli su napravljeni da postave svjetske rekorde i da pokažu potencijal ruskog arsenala.

Najmoćnija nuklearna eksplozija na svijetu

Boris Klipinicer/TASS Boris Klipinicer/TASS

U Sovjetskom Savezu je 30. listopada 1961. godine eksplodirala najmoćnija termonuklearna bomba na svijetu, snage oko 58 megatona TNT-a. Bomba je bila skoro 3000 puta jača od atomske bombe koju su SAD bacile na Hirošimu 1945. godine. Danas takva nuklearna proba i njene posljedice izgledaju zastrašujuće, ali za razliku od bombardiranja Hirošime, u ovoj eksploziji niko nije nastradao. Sovjetski Savez je smatrao da je slična nuklearna proba neophodna, jer je trebalo pokazati svoju moć Sjedinjenim Američkim Državama i tako sprječiti stvarne oružane sukobe.



Eksplozijom su demonstrirane mogućnosti SSSR-a u pogledu stvaranja najmoćnijih nuklearnih punjenja na svijetu. Ova proba je rezultirala potpisivanjem Sporazuma o zabrani nuklearnih proba u atmosferi, svemiru i pod vodom, čime su isključene sve eksplozije nuklearnog oružja osim podzemnih.



U početku je snaga sovjetske bombe iznosila 100 megatona TNT-a. Ali kada su stručnjaci izračunali utjecaj takve eksplozije na prirodnu sredinu donešena je odluka da se testira bomba s manjim punjenjem.



Za ovo testiranje inženjeri su morali modernizirati teški strateški bombarder Tu-95, jer atomska bomba nije mogla stati u zrakoplov. Napravljen je specijalni uređaj kojim je bomba zakačena s vanjske strane, s donje strane trupa.



Također je morala biti smanjena brzina pada bombe kako bi zrakoplov imao vremena da se udalji na sigurnu udaljenost, kako posada ne bi imala posljedica od nuklearne eksplozije. Zbog toga su dodana tri specijalna padobrana koji smanjuju brzinu pada na 20-25 metara u sekundi.



Termonuklearno punjenje je bačeno iz strateškog bombardera i eksplodiralo je 3700 metara iznad zemlje. U trenutku eksplozije zrakoplov je bio udaljen 45 kilometara, ali se iz njega jasno vidjela "nuklearna pečurka".

Najmoćnija nenuklearna eksplozija

Eksplozija "Oca svih bombi". Russian Channel One Russian Channel One

Ruska vojska posjeduje i najmoćniju nenuklearnu bombu na svijetu, koja se neslužbeno zove "Otac svih bombi".



Napravljena je kao moćniji pandan američkoj avionskoj bombi GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (koja se neslužbeno zove "Majka svih bombi"). Eksplozija ove bombe je imala snagu 10 tona TNT-a. Amerikanci su je prvi put primijenili u Afganistanu, u travnju 2017. godine.



Prvobitni naziv ruske bombe bio je Termobarična avionska bomba (TAB) snage 44 tone TNT-a. Bomba je testirana 11. rujna 2007. godine, ali kasnije nije korištena u borbenim djelovanjima.



Po razornoj moći može se usporediti s nuklearnim bojevim glavama, s tim što za razliku od njih, zahvaljujući takozvanoj termobaričnoj eksploziji, ne ostavlja za sobom radioaktivni oblak.



Ovako to funkcionira. U nosu ruske bombe se nalazi uređaj koji, pri opaljenju "prska" eksploziv unutar punjenja.



Aerosoli se unutar bombe pretvaraju u smjesu koja eksplodira pomoću upaljača.



Bomba pravi udarni val koji na mjestu eksplozije formira vakuum, uslijed čega dolazi do promjene pritiska i svi objekti u epicentru detonacije doslovno i sami eksplodiraju, bilo da su to ljudi, utvrđeni položaji ili neka druga neprijateljska obrambena konstrukcija.



Ruske oružane snage nikada nisu primijenile ovo oružje. Drže ga pod ključem u arsenalu i primijenit će ga samo u slučaju da druga sredstva ne budu na raspolaganju.

Snajperski pogodak s najveće udaljenosti

Ultradalekometna snajperska puška Lobajeva SVLK-14S "Sumrak" kompanije Lobaev Arms. Andrej Stanavov/Sputnik Andrej Stanavov/Sputnik

Ruski proizvođač oružja Lobaev Arms postavio je rekord u snajperskom pogotku s najveće udaljenosti na svijetu. Njihova puška SVLK-14S pogodila je cilj s udaljenosti od 4200 metara (što je dalje od linije horizonta). Rekord je postavljen u rujnu 2017. godine. Prethodni rekord su držali američki strijelci koji su koristili taktičku dalekometnu snajpersku pušku Extreme Long Range Tactical rifle HCR kalibra .375 Cheytac.



Oružje koristi poboljšanu verziju streljiva kalibra .408 CheyTac (10,3 mm) velikih gabarita i velike brzine. Puška nema spremnik, u nju staje samo jedan metak i konstruirana je samo za ovakve snajperske rekorde.



Napravljena je od karbonskog vlakna koje je zapravo smjesa plastike, stakloplastike i kevlara. Ta čvrsta supstanca je stvorena da izdrži vibraciju teške čelične cijevi dugačke 900 mm, najmoćnijeg metka na svijetu i trzaja koji on pravi.



Pucanj iz ove puške probija metalnu ploču debljine 3 cm, i zato budite sigurni da nijedan pancir na svijetu ne spašava od njenog metka.