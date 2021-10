Ruski programeri napravili konzolu za igru u obliku Rubikove kocke (FOTOGRAFIJE+VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

Startup Ilje Osipova, IT biznismena iz Nižnjeg Novgoroda, napravljen je prema ideji njegovog sina Save i već je prikupio 4,5 milijuna investicija i preliminarnih narudžbi od svjetskih distributera u vrijednosti od 39 milijuna dolara. Testirali smo ovaj izum i otkrili zašto je popularan.

To je manja kocka koja nije teža od 400 grama, koja sa svake strane ima po četiri mala ekrana. Na svakom su prikazani različiti proizvodi, a na jednom rubu sjedi poznati lik Om Nom iz mobilne videoigre Cut The Rope. Svako okretanje kocke šalje dolje hranu. Zadatak je da se Om Nom nahrani poslasticama bez kojih će uginuti, a konačan je cilj da se od namirnica napravi pizza za "malog zelenog".

Čovjek dugo može "zaglaviti" u ovoj igrici. Spoj mehaničkih pokreta kocke i virtualnih pokreta u igrici stvara potpuno novi osjećaj. IT biznismen Ilja Osipov iz Nižnjeg Novgoroda počeo je 2016. godine praviti ovaj gejmerski sustav WowCube.

On je još 1999. godine zajedno sa studentom iste godine Mihailom Josiljevičem pokrenuo gradski portal NN.ru, da bi ga 2013. godine prodao medijskoj kući Hearst Shkulev Media za 2,8 milijuna dolara i preselio se u SAD. Od tada je uspio pokrenuti obrazovnu platformu i2i Study s nastavnim sredstvima za govornike koji su mogli predavati materinji jezik strancima. Zajedno s poduzetnikom Jevgenijem Gnutikovom napravio je aplikaciju NumBuster za identificiranje broja s kojeg vam netko telefonira. Pored toga, registrirao je još nekoliko patenata i izuma.

Ilja je svog sina Savu od djetinjstva učio da programira, a ovaj je s 12 godina predložio tati da naprave novu igraću konzolu u obliku Rubikove kocke s ekranima da bi objekti i junaci igrice mogli tijekom igre prelaziti s ekrana na ekran.

Prvi je prototip Ilja otisnuo na 3D pisaču krajem 2016. godine, a 2017. je osnovao kompaniju i pozvao hardverskog inženjera Semjona Orlova da bude suosnivač. Početkom rujna 2021. godine WowCube je privukao 4,5 milijuna investicija. Investitori su procijenili da projekt vrijedi 25 milijuna dolara, a od početka 2021. godine kompanija je dobila narudžbe od distributera za isporuku širom svijeta preko 55 000 konzola u vrijednosti od preko 39 milijuna dolara.

WowCube se sastoji od 8 neovisnih modula sa zasebnim čipovima. Svaki se modul može odvojiti od kocke i nastavit će raditi autonomno. U konzoli je postavljen operativni sustav koji upravlja modulima i pomaže sinkronizirati međusobni položaj svih ekrana prilikom okretanja.

Konzolom se može upravljati dodirom ekrana, ali i pokretima same kocke. Okretanjem ili naginjanjem kocke prelazi se na potreban red u izborniku ili se upravlja likovima i objektima u igrama. Trostrukim dodirom konzole uključuje se izabrana aplikacija, a kad se konzola prodrma, izlazi se u glavni izbornik. Možete dodirivati i tresti ekran bilo kojom snagom, sofisticirani sustav će se s vremenom sam prilagoditi vlasniku i razlikovat će sam čak i vrlo lagane pokrete.

U kocki zasad ima dvadesetak igara i to su većinom mozgalice u stilu Cut the Rope ili 2048, tj. igre gdje lik treba proći kroz labirint, gdje se pomoću kocke prave nove staze, ili su to igre poput Arkanoida gdje igrač treba očistiti igraće polje od raznobojnih blokova gađajući ih kuglicom. Kuglica odskače od platforme koja se može pomicati desno i lijevo.

Konzola ima i naprednu verziju klasične Rubikove kocke s različitim nivoima složenosti i instrukcijama za one koji igraju prvi put ili dugo ne mogu riješiti problem.

Pored toga, WowCube ima standardne widgete poput tajmera ili različitih čuvara zaslona. Kocka se preko Bluetootha može povezati s pametnim telefonom, televizorom ili pametnim glasovnim asistentom. Zahvaljujući tome, kocka može pokazivati vremensku prognozu, lajkove i slične obavijesti iz društvenih mreža, a također tečaj bitcoina i druge podatke. I najzad, WowCube se može koristiti kao konzola za igru zajedno s televizorom ili pametnim telefonom, kaže Aleksej Stepanov, direktor startupa za suradnju s partnerima i distributerima.

U WowCube se mogu ubaciti interaktivne dječje bajke i stripovi gdje se akcije likova mijenjaju ovisno o upravljanju kockom. Sama će kocka biti korisna u obrazovnoj sferi, tvrdi Stepanov.

"Postoji mogućnost da se pomoću nje uči matematika, da se sastavljaju strukturne formule molekula iz kemije i da se lakše zapamte, a također da djeca uče programiranje preko specijalnih programa", objašnjava Stepanov.

Po njegovim riječima, konzola je orijentirana uglavnom na tinejdžere, ali po anketama same kompanije, za WowCube se najviše zanimaju ljudi od 25 do 34 godina starosti.

"Žele li oni kupiti konzolu sebi ili svojoj djeci, to je veliko pitanje. Ali za razliku od pametnog telefona, kod ove se igračke pogled ne fiksira za jednu točku, dijete drži igračku na udaljenosti i ne razvija samo motoriku ruku, nego i osjećaj za prostor. Pored toga, ako se rasturi, neće biti nikave štete. Kocka se može podijeliti na svih osam strana i svaka će funkcionirati. Ako dijete razbije jedan modu, može se jednostavno dokupiti dio koji nedostaje", kaže Stepanov.

WowCube ima vlastitu prodavaonicu aplikacija za Android i iOS, i iz nje će se preko telefona moći instalirati potrebne aplikacije direktno u kocku. Programeri kocke u ovom trenutku rade i na sustavu alata koji će pomoći drugim programerima da prave skinove za igrice i aplikacije, i da prave same aplikacije na različitim programskim jezicima.

Radni prototip kocke može bez dopune baterija raditi 4 sata. Stepanov je objasnio da kompanija radi na verzijama WowCubea s moćnijim baterijama.

U ovoj se fazi WowCube priprema za masovnu proizvodnju u Kini. U proljeće 2022. godine WowCube bi se mogao pojaviti u prodaji na platformi Kickstarter, kasnije na Amazonu, i u različitim prodavaonicama širom svijeta. Po Stepanovljevim riječima, startupu su se već obratile distributerske mreže, prije svega iz SAD-a i Kanade, a također iz Europe, Azije, Južne Amerike i Australije.

U komplet će ulaziti kocka, priključna stanica, kabel USB-C, punjač i poklon kartica za vlastitu prodavaonicu aplikacija. U radnoj verziji kocke bit će od 12 do 18 gotovih igrica, a prodavaonica aplikacija stalno će se dopunjavati.

Pored toga, uz kocku se mogu dokupiti futrola i specijalni štitnici koji će ga zaštititi u slučaju da ispadne iz ruke.

WowCube je prilično univerzalan i potencijalno može biti koristan u različitim sferama biznisa, smatra Nikita Surkov, direktor ureda za prodaju na daljinu u logističkoj kompaniji ALIDI i stručnjak za elektroničku trgovinu u Rusiji.

Na primjer, na njemu se mogu prikazivati osnovne vrijednosti valuta, i uz njegovu se pomoć mogu praviti narudžbe u restoranu ili učiti strani jezici. Ali, kada je riječ o gejmerskoj industriji, WowCube će imati ozbiljnu konkurenciju.

"WowCube ne može opstati na tržištu kao stamostalna gejmerska platforma. Ako ne bude stalnih obnavljanja u kvaliteti primjene platforme, ona će postati jednokratni proizvod i u tom će slučaju prihod biti ostvaren od narudžbi, a ne od dopunske kupovine. WowCube može zauzeti prostor u uskom gejmerskom segmentu, na primjer u oblasti enigmatike, testova i križaljki, ali za daljnji je razvoj proizvoda neophodno razvijati igrice zajedno s poznatim gejmerskim studijima. Neizvjesno je hoće li programeri pristati da toliko mijenjaju svoje igrice kako bi ih prilagodili kocki", smatra Surkov.