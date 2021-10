Ruski konstruktor iznio nove zanimljive detalje o udarnom dronu S-70 "Ohotnik"

Russia Beyond Hrvatska

To se prije svega odnosi na novi informacijsko-upravljački sustav (skr. IUS) koji će biti u stanju u potpunosti preuzeti funkciju operatora u slučaju gubitka veze između letjelice i zapovjednog centra. Fundamentalna je razlika sustava IUS u odnosu na analogne sustave za pilotiranje bespilotnim letjelicama u tome što je prilikom njegovog konfiguriranja značajno primijenjena tehnologija "umjetne inteligencije".

Sustav upravljanja koji je primijenjen na teškoj udarnoj bespilotnoj letjelici S-70 "Ohotnik" (hrv. Lovac) u stanju je samostalno sletjeti na aerodrom nakon gubitka veze s operatorom koji uobičajeno sa zemlje upravlja ovom letjelicom. Ovo je u specijaliziranoj televizijskoj emisiji "Voennaja priemka", koja se emitira na televizijskom kanalu "Zvijezda", rekao glavni konstruktor "Ohotnika" koji dolazi iz kompanije "Suhoj" (dio Objedinjene zrakoplovne korporacije "Rosteh") Sergej Bibikov.

"Sustav upravljanja 'Ohotnika' osigurava autonomni režim rada letjelice sa sigurnim slijetanjem u početnu točku baziranja. IUS (skr. od informacijsko-upravljački sustav) u potpunosti preuzima funkciju operatora u slučaju gubitka veze između letjelice i zapovjednog centra", rekao je Bibikov, prenosi internetski portal TASS.

Prema njegovim riječima, fundamentalna je razlika sustava IUS u odnosu na analogne sustave za pilotiranje bespilotnim letjelicama u tome što je ona značajno zasićena "umjetnom inteligencijom". "On (misli se na bpl 'Ohotnik') se pretvara u letjelicu koja može funkcionirati bez operatora. On u poptunosti ima svijest o brzini kojom se kreće, a koju je u stanju automatski kontrolirati. U ovom režimu leta on praktički sve funkcije izvršava samostalno, tj. automatski", ističe glavni konstruktor kompanije "Suhoj" kada su u pitanju bespilotne letjelice.

Izvor internetskog portala TASS nedavno je rekao da je zahvaljujući segmentu umjetne inteligencije teški udarni dron "Ohotnik" u stanju samostalno realizirati borbene misije. On će moći poptuno autonomno tražiti potencijalne mete i ostvariti vatreno djelovanje po njima. Postoje informacije da je perspektivna udarna bespilotna letjelica od koje ruska vojna industrija mnogo očekuje imala i svoja prva borbeno-eksperimentalna iskustva na tlu Sirije.

Teški udarni dron S-70 "Ohotnik" će, prema procjenama, dostizati masu do 20 (25) tona, što je, primjerice, dvostruko više od taktičkog lovca četvrte generacije MiG-29. Moći će ostvariti visoku dozvučnu brzinu leta koja će iznositi oko 920 km/h. S-70 će moći preletjeti 3500-6000 km, i dostići visinu (plafon leta) 10 000+ metara. Odatle će visokopreciznim oružjem moći uništavati neprijateljske kopnene ciljeve i vršiti operacije zračnog izviđanja. Procjene su da će "Ohotnik" biti u stanju ponijeti srednju do veliku količinu ubojnog tereta koja se kreće u rasponu od 2,0-8,0 tona.

Prošle je godine ruska bespilotna letjelica "Ohotnik" uspješno realizirala eksperimentalne letove bez obzira na doba dana ili meteorološke uvjete. On će imati sposobnost djelovati potpuno samostalno ili u koordinaciji s lovačkim avionima pete generacije Su-57, kao i s ostalim letjelicama slične namjene.

Dron će biti napravljen po tehnologiji koja će mu osigurati malu radarsku reflektivnost-vidljivost. Osnovna konstruktorska baza za izradu ove letjelice je koncepcija tzv. "letećeg krila". Ubojno naoružanje će nositi u unutrašnjim borbenim spremnicima, slično kao kod lovaca pete generacije. Korpus bespilotnog aparata će biti napravljen od kompozitnih materijala. Procjene su da će serijska proizvoda ove letjelice i njezino uvođenje u operativnu upotrebu ruske vojske (konkretno vida Zračno-svemirskih snaga) krenuti od 2024. godine.