Kinezi žele nabaviti ruske helikoptere koji su u stanju potopiti ratne brodove (VIDEO)

Glavni zadaci izviđačko-udarnog helikoptera Ka-52K "Katran" prije svega su vatrena podrška jedinicama koje izvode pomorski desant (mornaričko pješaštvo) i borba protiv manjih brodova. Ovaj je helikopter moguće smjestiti na palubu velikih protupodmorničkih brodova klase 1155, na velike desantne brodove, novu klasu patrolnih brodova, teški nosač aviona "Admiral Kuznjecov" i perspektivne univerzalne desantne brodove klase "Priboj".

Uzletna masa izviđačko-udarnog helikoptera Ka-52K "Katran" iznosi 12,2 tone. Njegova maksimalna nosivost tereta je do 2 tone. Helikopter je dugačak 13,8 m, širina (uključujući i vanjska krila) je 6,3 m. Krstareća brzina iznosi 250 km/h, a plafon leta dostiže 5200 metara.

Glavna je razlika između pomorske i klasične (kopnene) verzije helikoptera Ka-52 vezana za mehanizam pomoću kojeg se sklapaju lopatice elise i krilne konzole. Na ovaj se način smanjuju gabariti helikoptera, što omogućava da se letjelica kompaktno razmjesti na palubu broda nosača ili u hangarima.

Pomorska verzija ima ojačanu šasiju (za slijetanje u otežanim meteorološkim uvjetima), a sve glavne elektronske komponente i agregati premazani su specijalnim antikorozivnim sredstvom koje je otporno na visoke vrijednosti vlage u zraku, salinitet vode i sl. Također, prisutne su i određene razlike u primijenjenoj radioelektronskoj opremi kod pomorske verzije ove letjelice.

Od osnovnog naoružanja "Katran" raspolaže automatskim topom 2A42-1 kalibra 30 mm, neupravljivim raketnim zrnima S-8, protutenkovskim vođenim raketama 9M120-1 "Ataka" ili 9A-4172K "Vihrʹ-1", kao i raketama klase zrak-zrak "Igla-S".

Napad preko horizonta

U listopadu 2017. godine pojavile su se informacije da će ovaj helikopter biti u stanju nositi i protubrodske rakete velikog dometa. Konkretno, radi se o raketi H-35U. Njezina osnovna verzija koju koriste jedinice ruske vojske u stanju je pogoditi površinski ratni brod na daljini do 260 km. Pored osnovne verzije, ruska vojna industrija proizvodi i eksportne modele ove rakete pod oznakom H-35UE. Raketa ima aktivnu glavu za samonavođenje i funkcionira po principu "ispali i zaboravi". Učinkovita je protiv plovila koja imaju deplasman do 5000 tona.

Pored ove rakete, "Katran" će biti u stanju nositi i supersonične protubrodske rakete H-31A (NATO kodifikacija Crypton) koje su namijenjene je za uništavanje plovila čiji deplasman dostiže 4500 bruto tona. To mogu biti borbeni brodovi, a također i pomorska desantno-transportna sredstva. Prilikom svog leta raketa dostiže brzinu do 3600 km/h (na visini neposredno iznad vode njezina brzina je nešto manja i dostiže oko 2200 km/h). Opremljena je probojno-rušećom bojevom glavom težina 100-110 kg. Njezin maksimalni domet ovisi o varijanti njezine modifikacije i kreće se u opsegu od 70-160 km. Na cilj se navodi pomoću aktivne radarske glave za samonavođenje. Karakterizira je visoka otpornost na protuelektronsko ometanje koje izvodi neprijatelj. Pored protubrodske varijante postoji i varijanta za borbu protiv radarskih kapaciteta protivnika. Ova raketa ima još veći domet (oko 250 km), a zahvaljujući svojoj velikoj razornoj moći učinkovito neutralizira ove sustave do te mjere da su oni praktički više nepopravljivi. Također, Ka-52K "Katran" može upotrebljavati i zrakoplovne bombe tako da se, što se tiče arsenala, može upotrijebiti u širokom spektru borbenih misija.