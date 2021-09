Ruska vojska prikazala novo vozilo za opremanje svojih specijalnih aeromobilnih grupa (VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

Vozilo može stati u kabinu vojno-transportnog helikoptera Mi-17 ili se pomoću specijalnih sajli može nositi na njegovim vanjskim nosačima. Pretpostavljena je težina praznog vozila oko 1400kg tako da bi praktički jedan helikopter, u ovom slučaju Mi-17V-5, hipotetički mogao nositi dva ova vozila (1 u kabini + 1 na vanjskim nosačima). Na njega se mogu nakačiti teški mitraljezi kalibra 12,7 mm ("Kord", op. a.), automatski bacač granata (AGS-17 "Plamja"/"Balkan"), a potencijalno i protutenkovski raketni sustav "Kornet".

Uljanovski su padobranci na strateškoj vojnoj vježbi "Zapad-2021", koju zajedno realiziraju vojske Bjelorusije i Rusije, upotrijebili i nove lake specijalne aviotransportne automobile "Sarmat-2". Ovo je ruskim novinarima prenijelo Ministarstvo obrane Rusije.

"U okviru zajedničkih strateških vojnih vježbi vojski Rusije i Bjelorusije 'Zapad-2021' na poligonu Mulino realiziran je taktički zračni desant Uljanovske samostalne gardijske desantno-jurišne brigade zajedno s lakim transportnim sredstvima vatrene podrške i perspektivnim modelima lakog specijalnog transportnog sredstva 'Sarmat-2', koji su nedavno uvedeni u njezino naoružanje", rečeno je u Ministarstvu obrane Rusije, što je prenio internetski portal Izvestija.

Lako aviotransportno sredstvo "Sarmat-2" (spada u klasu vozila koji se zovu buggy, op. a.) može po vrlo teškom, ispresjecanom terenu prevesti do tri padobranca, kao i teret do 600 kg. Ovo vozilo je upotrebljivo u različitim klimatskim zonama (temperaturni raspon od -20 do +50 s tupnjeva Celzija). Dobro je za brdsko-planinske terene, gdje može izaći na planine koje se nalaze na 4500 metara nadmorske visine.

31.gardijska samostalna desantno-jurišna brigada nalazi se u sastavu Zračno-desantne vojske ruske vojske. Njezino je sjedište u gradu Uljanovsku. Nastala je na bazi 104. gardijske zračno-desantne divizije, koja je 1998. godine preformirana u brigadu. Sudjelovala je u borbenim operacijama ruske vojske na prostoru Kavkaza (Republika Čečenija), kao i prilikom intervencije u Južnoj Osetiji u kolovozu 2008. godine, gdje je sudjelovala s jednom bataljunsko-taktičkom borbenom grupom. U pojedinim je medijima registrirano njezino prisustvo i u Siriji, ali to nije službeno potvrđeno. Spada u jednu od najkvalitetnijih jedinica u sastavu ruske vojske. Na bazi nje se razmatra mogućnost ponovnog formiranja 104. gardijske desantno-jurišne divizije koja bi bila popunjena s tri padobranske pukovnije.

Formacijski sastav brigade sastoji se od zapovjedništva i pristožerskih dijelova, jednog padobranskog bataljuna, dva desantno-jurišna bataljuna, jednog artiljerijskog diviziona, jedne čete za materijalno-tehničko osiguravanje, jedne eskadrile vojno-transportne avijacije i čete inženjerije. Ukupna jačina ovog sastava procijenjena je na 3500 vojnika i časnika. Kompletnu jedinicu čini profesionalni vojni kadar.

Rusko vrhovno zapovjedništvo posvetilo je punu pažnju tehničkom unapređenju ove brigade, posebno kada se govori o najnovijim borbenim i transportnim oklopnim sredstvima, koji su namijenjeni za izvođenje padobranskog desanta. Naime, 28. travnja 2017. godine u krugu vojarne u Uljanovsku, koja je inače i dom ove brigade, održana je svečana ceremonija primopredaje bataljunskog kompleta koji se sastojao od 50 jedinica BMD-4M i BTR-MDM "Rakuška".