"Armate", "Proboji", "Orioni", "Iskanderi": Što se sve očekuje u ruskoj vojsci do kraja ove godine?

Russia Beyond Hrvatska

Ruski vojno-industrijski kompleks naporno radi da bi ispunio plan isporuke najsuvremenijih vidova naoružanja operativno-taktičkim sastavima ruske vojske. Zamjenik ministra obrane Aleksej Krivoručko priopćio je zainteresiranim novinarima što će sve od nove borbene tehnike do kraja 2021. godine ući u sastav vojske. Glavni je fokus usmjeren na opremanje oklopno-mehaniziranih jedinica, raketnih jedinica, kao i specijaliziranih sastava koji su opremljeni taktičkim bespilotnim letjelicama.

Do kraja tekuće godine ruska će vojska dobiti 20 osnovnih borbenih tenkova nove generacije T-14 "Armata", rekao je zamjenik ruskog ministra obrane Aleksej Krivoručko. Ovaj tenk praktički po svim karakteristikama nadmašuje sve tenkove koji se serijski proizvode u Rusiji, ali i u inozemstvu. Njegova je glavna borbena karakteristika zaista visok stupanj zaštićenosti koji se sastoji od pasivne i aktivne oklopne zaštite ("Malahit" i "Avganit"), koja po svojoj kvaliteti nema trenutnog analoga u svijetu, zatim odlične performanse pokretljivosti i prohodnosti zahvaljujući motoru koji generira 1500 konjskih snaga, s posebnim osvrtom na veliku vatrenu moć.

U ovom trenutku specijalisti dovršavaju plan i program naprednog vida obuke za najbolje tenkiste u jedinicama ruske vojske, koja će biti usmjerena za upravljanje osnovnim borbenim tenkovima nove generacije T14 "Armata". U planu je da prvi kontingent tenkista započne s pohađanjem ove obuke od rujna ove godine. Pored standardne verzije tenka, polaznici će biti osposobljeni za upravljanje svim varijantama oklopnih borbenih sredstava koje se budu gradile na mobilnoj gusjeničnoj šasiji porodice "Armata".

Osnovno naoružanje tenka je nova generacija tenkovskog topa mod. 2A82-1M u kalibru 125 mm, s perspektivnim streljivom i digitaliziranim sustavom za upravljanje vatrom. Sva "radna" mjesta na kojima se nalaze članovi posade pokrivena su videokamerama i ostalom senzorikom. Također, prilikom njegove izrade upotrijebljena je tehnologija redukcije toplinske i radarske refleksije tenka, čime su se dobile visoke "steltne" karakteristike. Tenk će posjedovati i opremu za protuelektronsku borbu, a zahvaljujući novom automatiziranom mrežnocentričnom komunikacijskom sustavu bit će u stanju upravljati čitavim spektrom borbenih sredstava na taktičkoj razini.

Njegova je glavna namjena značajno povećanje udarne moći oklopno-mehaniziranih jedinica ruske vojske, borba protiv teško oklopljenih ciljeva neprijatelja, njegovih fortifikacijskih elemenata u sklopu fronta i utvrđene žive sile. Pored opremanja ruske vojske, ovaj tenk ima i veliki eksportni potencijal. Specijalna eksportna modifikacija tenka već se razrađuje i uskoro će biti gotova.

Zamjenik ruskog ministra obrane dodao je da će do kraja ove godine ruska vojska biti snažnija i za 65 duboko moderniziranih tenkova T-90M "Proboj". Ovaj tenk predstavlja najnoviju modifikaciju ruskog osnovnog borbenog tenka T-90, koji je zahvaljujući izuzetno bogatom i složenom programu unapređenja postao praktički novi borbeni stroj. Prilikom podizanja osnovnog borbenog tenka T-90A na standard T-90M inženjeri komapnije "Uralvagonzavod" fokusirali su se na iskustva borbene eksploatacije T-90 u Siriji, ali i na generalna iskustva upotrebe različite oklopne borbene tehnike sovjetskog/ruskog porijekla u mnogobrojnim konfliktima širom svijeta. On je pored tehničkih poboljšanja pretrpio i izvjesne promjene u dizajnu. Za njega je razvijena nova tenkovska kupola na koju je integriran modernizirani top kalibra 125 mm, koji može upotrebljavati streljivo veće probojne/razorne moći. Iz tenkovskog topa će se moći ispaljivati i vođene protutenkovske rakete koje su u stanju pogoditi zemaljski cilj (fiksni/pokretni) na daljini do 5 tisuća metara.

Prema pojedinim izvorima, tenk T-90M teži gotovo 50 tona. Zahvaljujući novom motoru koji razvija 1130 konjskih snaga, on može dostići brzinske parametre koji su krasili bazičnu verziju tenka. Pritom ovaj motor funkcionira u granicama ekonomičnosti (i u ekstremnim vremenskim uvjetima), jer s jednim punjenjem rezervoara može prijeći udaljenost od 550 km.

Zamjenik ruskog ministra obrane još je napomenuo da se očekuje isporuka 18 izviđačko-udarnih bespilotnih letjelica srednje i teške kategorije, a u bližoj perspektivi i punog brigadnog kompleta koji se sastoji od operativno-taktičkih sustava "Iskander-M".

Što se tiče bespilotne flote, ovdje se prije svega očekuje isporuka borbeno-izviđačkih bespilotnih letjelica "Orion", koje se nalaze u finalnoj fazi testiranja uoči početka serijske proizvodnje. Letjelica je projektirana za operacije patroliranja, izviđanja i praćenja različitih objekata sa sposobnostima navođenja vatre (bombarderi, artiljerija) i njezine korekcije. Na ovom planu su ruski inženjeri unaprijedili postojeći optoelektronički i navigacijski paket i učinili je savršenom za ovakve zadatke. Pored zadataka otkrivanja, navođenja i korekcije vatre, "Orion" ima mogućnost i da se prenamijeni u udarnu bespilotnu letjelicu, koja će moći nositi visokoprecizno naoružanje klase zrak-zemlja. Ova bpl u svom arsenalu arsenalu ima malogabaritna i ne previše skupa ubojna sredstva koja se sastoje od navođenih bombi mase 20-50 kg s rasklapajućim krilima (planirajuće bombe), kao i visokopreciznih raketa. Ovo streljivo ima sličnu konfiguraciju kao projektili koji se nalazi u naoružanju višecijevnog lansera raketa "Grad" kalibra 122 mm. Procjene su da u udarnoj konfiguraciji ova letjelica može ponijeti i do 200 kilograma ubojnog tereta.

Ukratko, radi se o taktičkoj bespilotnoj letjelici s povećanom autonomijom leta. Njezin operativni borbeni radijus iznosi 250 km (izviđačka varijanta - op. autora), a ukupno vrijeme trajanja leta može se produžiti na 30 sati.

U njezin sastav ulaze sama bespilotna letjelica, sustav za automatsko polijetanje i slijetanje, zemaljska stanica za navođenje i tehnički elementi neophodni za njezino održavanje. Osnovna jedinica sastavljena od taktičkih bespilotnih letjelica "Orion" sastoji se od 3-6 aparata, kao i dva zemaljska mobilna punkta za njihovo upravljanje.

Vrlo je važno istaknuti da su eksperimentalni modeli ove letjelice u obje varijante (izviđačka + borbeno-izviđačka) sudjelovali u borbenim misijama na tlu Sirije. Procjene su da je izvršila 40 borbenih polijetanja u kojima je s velikim stupnjem preciznosti uništila zemaljske ciljeve neprijatelja ili navodila vatru ruskoj lovačko-bombarderskoj avijaciji. Sve ovo je kvalificira da borbeno-izviđačku varijantu taktičke bespilotne letjelice "Orion" uskoro vidimo u sastavu ruske vojske. Naravno, treba dodati da konktruktori kompanije "Kronštadt" rade na formiranje eksportne verzije ove letjelice koja će nositi oznaku "Orion-E".