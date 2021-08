Ministarstvo objavilo najvjerojatniji službeni naziv lovačkog zrakoplova Checkmate

"Stvar je u tome što je to radni naziv. Mi ćemo se, naravno, držati tradicionalne nomenklature na koju smo navikli. Najvjerojatnije će to biti Su-75. Jer ako je kao osnova poslužio Su-57, onda će varijanta nositi naziv Su-75", prenosi agencija TASS izjavu koju je ministar industrije i trgovine, Denis Manturov dao u intervjuu za RBK-TV.



Ministar je istaknuo da su inženjeri smislili naziv Checkmate pod kojim je lovac prvi put prezentiran na sajmu MAKS-2021. On smatra da će zrakoplov biti tražen na tržištu. "Što se tiče lovca Checkmate, to je zrakoplov koji će u današnje vrijeme biti tražen na tržištu, budući da je on jeftiniji, znatno jeftiniji, a ima odlične manevarske mogućnosti", rekao je ministar, dodavši da ovaj lovac po naoružanju i drugim taktičko-tehničkim karakteristikama nije ništa lošiji od stranih zrakoplova istog ranga, i čak je bolji od njih.



Zrakoplov je napravljen uz primjenu tehnologije neuočljivosti, opremljen je unutarnjim spremnikom za zrakoplovnko naoružanje tipa "zrak – zrak" i "zrak – zemlja". Može nositi preko sedam tona korisnog tereta i istovremeno gađati šest ciljeva.



Razvija brzinu od 1,8 Macha, a borbeni radijus kretanja mu iznosi 3000 kilometara. Imat će motor visoke učinkovitosti. Pretpostavlja se da će Checkmate poletjeti 2023. godine, a "Rosteh" ga planira 2026. godine pustiti u serijsku proizvodnju.



Ranije je generalni direktor Ujedinjene korporacije za proizvodnju zrakoplova Jurij Sljusar priopćio da će se novi lovac pete generacije Checkmate s jednim motorom sklapati u tvornici zrakoplova "Gagarin" u Komsomolsku na Amuru. Riječ je o podružnici kompanije "Suhoj".