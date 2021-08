Proturaketni sustav S-500 "Prometej" će imati i svoju brodsku varijantu?

Perspektivni raketni razarač klase "Lider"

Slobodan Đukić



Kako smo naveli u prethodnom tekstu rusko Ministarstvo obrane je potpisalo ugovor s koncernom VKO "Almaz-Antej" oko isporuke prvog kontingenta PZO/PRO sustava S-500 "Prometej". Ovo je internet portalu TASS prenio neimenovani izvor u ruskom vojno-industrijskom kompleksu.



"Ministarstvo obrane Ruske Federacije je potpisalo ugovor s koncernom "Almaz-Antej" o isporuci 10 sustava "Prometej" ruskom ratnom zrakoplovstvu (vjerojatno se radi o baterijama koje bi u prvom valu opremanja bile pridodane raketnim pukovima koji pokrivaju strateški važne regije Ruske Federacije, a koji su naoružani sustavima S-400 - primjedba prevoditelja). Serijska isporuka ovih sustava treba početi sredinom iduće godine" – rekao je neimenovani izvor u kuloarima nedavno okončanog Međunarodnog avio-kosmičkog sajma MAKS-2021.



On je tom prilikom napomenuo da je u toku testiranje kopnene verzije ovog sustava i dodao da postoji mogućnost da ista procedura bude realizieana "i s pomorskih platformi" točnije površinskih ratnih brodova.



Naglasak na unaprjeđenje protuzrakoplovne obrane ratnih borodova



U ovom trenutku u toku je kapitalna modernizacija teške raketne krstarice "Admiral Nahimov" koja se realizira po projektu 1144M2. Što se tiče samog paketa modernizacije na krstarici će biti zamijenjene složene magistrale podataka koje povezuju na desetke različitih sustava koji se nalaze na brodu, razne agregate, sustave za funkcioniranje broda, radio-elektronske sustave, brodske energetske komponente itd. Procjene ruskih medija koji su tom prilikom konzultirale brojne ruske vojne stručnjake su da će na krstarici posebna pažnja biti fokusirana na kapitalnu modernizaciju PZO komponente broda. U tom smislu glavni zadatak dalekometne obrane broda će imati protuzrakoplovni raketni sustav s vertikalnim lanserima ZK96-2 "Poliment-Redut". S usvajanjem u naoružanje raketa klase mora-zrak velikog dometa, sustav će biti u stanju obarati neprijateljske zračne ciljeve na udaljenostima i do 400 km. U ovom trenutku borbeni komplet ovog kompleksa se sastoji od nekoliko tipova raketa s različitim zadacima 9M100, 9M96 i 9M96D, od koji će efektivni domet prve iznositi 15 km, druge 120 km i treće 150 km (ešalonirana višeslojna obrana broda).



Izvjesno je da će osnovu PZO sustava na ovom brodu biti brodska varijanta raketnog PZO-PRO sustava S-400 "Trijumf", čiji će se borbeni komplet sastojati od 96 raketa, kao i duboko moderniziranu verziju starog sustava S-300F "Fort".



Stručnjaci vjeruju da će ukoliko se potvrde njihovi navodi, modernizirani "Admiral Nahimov" u okviru PZO sustava "Polimet –Redut" posjedovati univerzalne vertikalne lansere raketa ZS14 (UKSK), koje se mogu upotrijebiti i za lansiranje dalekometnih krstarećih raketa "Kalibr", protubrodskih raketa "Oniks" i koji su kompatibilni za ono što posebno zastrašuje – a to su perspektivne hiperzvučne rakete klase brod-brod "Cirkon".