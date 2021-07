Pojavila se fotografija Ka-52 "Aligator" s gotovo kompletnim raketnim arsenalom

Na potkrilnim nosačima ovog helikoptera su se mogli vidjeti kontejneri s raketama 9M120 "Ataka" (vjerovatno u modifikaciji 9M120M "Ataka-M"), ali i novim raketama 9K121M "Vihor-M". Tu su se nalazili i saćasti lanseri s raketama S-8KOM (u budućnosti rakete S-8OFP1 "Bronebojščik")



Što se tiče raketa tipa "Ataka" ovdje se radi o vođenom oružju koje je se učinkovito može upotrijebiti protiv najsuvremenijih osnovnih borbenih tenkova koji se danas mogu naći u operativnoj upotrebi (M1A2, Leopard, Leclerc, Merkava, T-90). Ovu raketu odlikuje visoka brzina leta i prema atributu brzine spada u najbrže rakete takvog tipa na svijetu. Njena brzina iznosi 530+ m/s. Ovakva brzina joj osigurava da do maksimalne točke njenog dometa dođe za 13-14 sekundi.



Razvijena su dva tipa ove rakete, s tandem-kumulativnom (9M120-1) i termobaričkom bojevom glavom (9M120-1F). Ova posljednja je izuzetno učinkovita protiv žive sile neprijatelja, koja djeluje iz armirano-betonskih objekata. Maksimalna daljina na koju se raketa lansira je 6000 m. Na toj udaljenosti njena tandem-kumulativna bojeva glava može probiti svaki suvremeni tenk, zaštićen dinamičkom zaštitom. Raketa se na cilj navodi radio-komandno.



Treba napomenuti da napredne verzije ove rakete, s tandem bojevom glavom, imaju uvećan domet koji dostiže 10000 m, a povećana je i njena probojnost koja iznosi 950 mm+ homogene čelične ploče, zaštićene strukturom dinamičke zaštite.

Što se tiče raketnog kompleksa 9K121M "Vihor-M" on predstavlja daljnju evoluciju ruskih vođenih raketa koji je specijalno namijenjen za upotrebu s helikopterskih platformi, ali i jurišnih zrakoplova. Ovaj kompleks u svom naoružanju posjeduje rakete 9M127-1 "Vihor-1".



Kompleks vođenog oružja 9K121M "Vihor-M" je sastavni dio helikoptera Ka-52 "Aligator". Ovaj helikopter može nositi do 12 nadzvučnih laserski navođenih raketa 9M127-1 "Vihor-1", koje su specijalno projektirane za borbu protiv suvremenih tenkova. Njena najvažnija karakteristika je izuzetna brzina koju postiže prilikom svog leta i koja dostiže 610 m/s (američki ekvivalent AGM-114 Hellfire leti brzinom od "svega" 420 m/s). Da bi se slikovito objasnilo koliko je ova raketa brza, treba navesti i brzinu rakete "Maljutka" (120 m/s) ili rakete 9M111 koja se lansira iz raketnog sustava "Fagot" (200 m/s). Do maksimalnog dometa (10000 metara) raketa leti 25-26 sekundi. Zahvaljujući nadzvučnoj brzini koju ostvaruje na svojoj putanji, s ovom raketom se mogu obarati i zračni ciljevi koji lete brzinom i do 800 km/h (bespilotne letjelice, potencijalno i krstareće rakete).



Probojnost tandem-kumulativne bojeve glave s kojom je opremljena raketa 9M127-1 "Vihor-1" se procenjuje na 1000+ mm homogene čelične ploče zaštićene reaktivnim oklopom. Procjene su da će osim tandem-kumulativno-rasprskavajuće bojeve glave ova raketa posjedovati i termobaričku bojevu glavu. Efektivni domet ove rakete je u rasponu od 0.5-8.0 (10) km.



Od nevođenog raketnog naoružanja tu se nalaze rakete S-8KOM (modifikacija standardne rakete S-8 koja se proizvodi u kalibru 80 mm). Kod nje je u odnosu na osnovnu verziju unaprijeđena sekcija s kumulativno-rasprskavajućom bojevom glavom koja posjeduje veću probojnost, kao i stupanj rasipanja fragmenata nakon eksplozije što je posebno učinkovito protiv neprijateljske žive sile. Efektivni domet ove rakete je do 2000 metara.



Ruski konstruktori su na osnovi serije raketa S-8 razvili novu raketu S-80FP "Bronebojščik" koja po svojim tehničko-taktičkim mogućnostima predstavlja praktički sljedeću generaciju nevođenih zrakoplovnih raketa. Ova raketa će u budućnosti potpuno zamijeniti stare nevođene rakete S-8. Kako se moglo čuti od strane njenih proizvođača, "Bronebojščik" po svojoj učinkovitosti za nekoliko puta nadilazi stare rakete. Kod nje je unaprijeđena pogonska sekcija koja je napunjena s visokoenergetskim tipom goriva. Ovo joj omogućava nošenje ubojnog tereta veće mase, kao i povećanje efektivnog dometa do 6000 metara. Unaprijeđena je i gama različitih bojevih glava (one su sada masivnije i samim tim učinkovitije) s kojima će biti opremljena nova raketa. Kao što samo njeno ime kaže ova raketa će se odlikovati povećanim sposobnostima kada je u pitanju borba protiv oklopljenih i utvrđenih zemaljskih ciljeva neprijatelja.



Ruski konstruktori su se maksimalno potrudili da dobiju tehnološki savršeniju raketu u odnosu na standardne verzije, da značajno smanje utrošak raketa zahvaljujući desetostruko većoj razornoj moći što će posljedično smanjiti broj polijetanja čime će se ostvariti značajne uštede na gorivu i samom održavanju letjelica.



Vojni stručnjaci smatraju da je inovativan potencijal koji demonstriraju konstruktori ruske kompanije NPO "Splav" zaista neiscrpan i da ima nevjerojatne mogućnosti. Osim opremanja vlastitih oružanih snaga, najnovija visokoučinkovita raketa S-80FP "Bronebojščik" svakako će imati i ogroman izvozni potencijal.



Ka-52 "Aligator" je borbeno-izviđački helikopter, koji je namijenjen za borbu protiv tenkova, oklopne i druge borbene tehnike, neprijateljske žive sile, helikoptera i ostalih zračnih objekata, na prednjem kraju obrane i taktičkoj dubini fronta, u svim vremenskim i klimatskim uvjetima. On je opremljen sa suvremenom avionikom koja je spregnuta s respektabilnim naoružanjem. Pogoni ga snažan motor s koaksijalnom elisom što "Aligatoru" daje odlične manevarske karakteristike, koje uključuju izvođenje složenih letnih figura. Osim toga, Ka-52 je opremljen i sustavom radio-elektronske zaštite, aparaturom za smanjenje toplinske reflektivnosti, kao i sredstvima aktivne zaštite od lakih prijenosnih sustava PZO.