VAŽNO: Pojavile se prve službene informacije o zagonetnom jednomotornom lovcu pete generacije LTS

Na fotografijama se može vidjeti kako ruski predsjednik razgleda pilotsku kabinu nove letjelice dok se oko aviona nalaze ekrani na kojima se vide osnovne tehničko-taktičke karakteristike, kao i bazične informacije o namjeni same letjelice, uključujući i projektiranu dinamiku razvoja cijelog projekta.

Što se tiče letno-tehničkih performansi, pretpostavka je da će avion biti u stanju ostvariti maksimalnu brzinu od 2 Ma. Njegov će plafon leta iznositi 16 500 metara, dok će avion biti u stanju trpjeti opterećenje od 8 G. Letjelica će biti opremljena radarom s aktivnom faznom rešetkom (nepoznate karakteristike), kao i novom generacijom optoelektroničke stanice.

Što se tiče nosivosti ubojnog tereta, letjelica će moći ponijeti do 7400 kilograma zrakoplovnih bombi i raketa koje će se moći vješati na unutrašnje (ali u vanjske) nosače. Operativni dolet s punim rezervoarima projektiran je na 3000 kilometara.

Pored tih osnovnih parametara, na ekranima se mogla pročitati i dinamika razvoja ovog projekta sa svim zahtjevima koje je definiralo Ministarstvo obrane Rusije. Ukratko, prvi probni let LTS treba se realizirati do kraja 2023. godine. Nakon toga slijedi faza intenzivnih letno-tehničkih testiranja gdje će se kompletirati još nekoliko prototipskih modela gdje bi se u razdoblju 2025./2026. ušlo u završnu fazu projekta. Do kraja 2026. godine trebali bi ugledati prvi serijski model lakog taktičkog lovca LTS.