Učinkoviti i ubitačni: NI napravio pregled ruskih udarnih dronova

U ovom je desetljeću Rusija spremna za intenzivnu eksploataciju čitavog niza bespilotnih letjelica od kojih je jedan dio u fazi konstruiranja, a drugi u fazi proizvodnje. To će Ruskoj Federaciji omogućiti da u ovoj oblasti prestigne SAD, Kinu, Iran, Izrael i Tursku.

Do takvog je zaključka došao analitičar lista The National Interest Sebastien Roblin, koji je priredio pregled šest najperspektivnijih ruskih dronova. On ističe da navođeno oružje omogućava bespilotnim letjelicama izvođenje visokopreciznih napada i maksimalno učinkovito djelovanje.

Prvi je na listi dron "Orion". Pokretanje serijske proizvodnje ovih aparata planirano je za kraj ove godine, a plasman na strano tržište za 2022. godinu. Spomenuta bespilotna letjelica odlikuje se velikom dužinom leta – može provesti u zraku 24 sata s korisnim teretom od 60 kilograma. Specijalno za njega je napravljeno malogabaritno vođeno naoružanje u vidu avionskih bombi KAB-20 i KAB-50, kao i navođena planirajuća avionska bomba UPAB-50. "Orion" je uspješno testiran u borbenim djelovanjima u Siriji. Za njega su se već zainteresirali naručitelji iz inozemstva.

Drugi je perspektivni aparat u spomenutom osvrtu teški dron "Aljtius-U", koji izvršava čitav spektar opažačkih zadataka. On ima veliki raspon krila – cijelih 28 metara, stanicu za optičko-elektronsko opažanje i bočni radar s aktivnom faziranom antenskom rešetkom. Dolet ove strateške bespilotne letjelice iznosi 7000 kilometara. Ona može provesti 48 sati u zraku.

Sljedeći je projekt bespilotni aparat "Sirijus". To je novi stupanj "Oriona". Za njega je karakteristična veća masa, kao i veći gabariti i veća brzina. Dron će dobiti i novu radioelektronsku opremu i moći će izvršavati borbene zadatke u radijusu od 1000 kilometara. Povećana je i masa naoružanja koju ova letjelica može ponijeti i sada ona iznosi 300 kilograma bombi i raketa.

Četvrti na popisu je "Gelios", kojem je raspon krila 30 metara. On izvršava različite opažačke zadatke i vrši napade iz zraka.

Ministarstvo obrane RF/TASS Ministarstvo obrane RF/TASS

Na petom je mjestu brza bespilotna letjelica "Grom". Ona može nositi 2 tone borbenog tereta, a maksimalna uzletna masa joj je 7 tona. Dron razvija brzinu od 1000 km/h i učinkovit je u radijusu od 700 kilometara. Može biti naoružan vođenim avionskim bombama teškim do 500 kilograma, kao i fugasnom avionskom bombom FAB-50. Autor američkog lista skreće pažnju i na ekonomsku učinkovitost "Groma".

Na kraju priloga je teška udarna bespilotna letjelica S-70 "Ohotnik". To je "nevidljivi" dron koji funkcionira u autonomnom režimu. On može raditi u paru s lovcem Su-57. Čak i ako se veza između njih prekine, dron nastavlja samostalno izvršavati borbene zadatke. "Ohotnik" može biti uvršćen u arsenal 2023. godine, a sada je u tijeku njegovo testiranje.