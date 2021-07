"Kalašnjikov" pravi subkompaktni automat

Novo streljačko oružje bit će stvoreno na temelju tehnologija korištenih u konstruiranju najnovijeg pištolja Lebedeva. To je agenciji TASS priopćio glavni konstruktor "Kalašnjikova" Sergej Uržumcev. On je ujedno istaknuo da nije sasvim korektno govoriti o potpunoj zamjeni automatskog pištolja Stečkina, jer je on povučen iz proizvodnje i iz arsenala. Stručnjaci već rade na novom oružju i razmatraju tehničke zadatke, kao i potencijalne kupce. To će novo oružje biti subkompaktni automat.

Pištolj Lebedeva najnoviji je model kompaktnog streljačkog oružja koncerna "Kalašnjikov", koji je dio korporacije "Rosteh". Sada konstruktori rade na njegovoj superkompaktnoj modifikaciji.