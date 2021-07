ANALIZA: Koje će padobranske sustave nove generacije uskoro "zadužiti" ruska vojska?

Rusija aktivno radi na padobranskim sustavima nove generacije kojima će biti opremljeni sastavi VDV-a i druge specijalne jedinice u okviru ruske vojske, uključujući tu i Svemirske snage. Glavni generator ovog tehnološkog progresa predstavlja grupa inženjera i specijalista holdinga "Tehnodinamika", koja je na sebe preuzela vrlo ambiciozan zadatak da do kraja 2023. razvije kompletnu paletu perspektivnih padobranskih sustava univerzalne i specijalne namjene, koji po svojim tehničko-taktičkim parametrima neće imati analoga u svijetu.

Ruski holding "Tehnodinamika" aktivno je uključen u razvoj novih padobranskih sustava, uključujući sustave namijenjene desantiranju zračno-desantnih sastava i specijalnih jedinica koje se nalaze u okviru Ministarstva obrane Ruske Federacije. Ova dostignuća prvenstveno imaju za cilj unifikaciju i poboljšanje glavnih tehničkih karakteristika domaćih padobranskih sustava, s analozima koji se nalaze u naoružanju zemalja NATO-a.

Padobrani nove generacije obitelji "Junker"

Novi padobranski sustavi specijalne namjene iz serije "Junker" već su isporučeni jedinicama ruske vojske. Ovi su padobrani uspješno prošli državna testiranja na kojima se ispitivalo desantiranje teret au težinskom rasponu od 180 do 225 kilograma. Posebna je prednost padobranskih sustava obitelji "Junker" mogućnost primjene s nadmorske visine od 10 000 metara. Jedan od dodatnih elemenata ove padobranske serije postat će i model "Junker PPSS", koji će posjedovati mogućnost za desantiranje službenih pasa koje koriste jedinice VDV i SpN. Na ovaj će se način s visine od 4 tisuće metara zajedno s padobrancima spuštati i službeni psi težine do 45 kilograma.

Ovaj padobranski sustav neznatno povećava težinu osnovnih modela serije "Junker". U ovom se trenutku izvode intenzivna testiranja ovih sustava u kojima aktivno sudjeluju službeni psi. Kompletan će program biti okončan do kraja ove godine, navodi internetski portal RG.

Trenutno holding "Tehnodimanika" radi na nekoliko padobranskih sustava za desantiranje tereta koji će imati automatsko upravljanje. Ovi se sustavi sastoje od padobrana tipa krilo, automatskog modula za upravljanje desantom i platforme za teret. Teretni padobranski sustav "Junker-DG-250", koji će biti u stanju sigurno i precizno desantirati teret mase do 250 kilograma, u ovom se trenutku nalazi u uvodnoj fazi testiranja. Planovi su da se do kraja ove godine završe državna testiranja ovog sustava, gdje bi od naredne 2022. godine započela isporuka jedinicama ruske vojske.

"Točnost teretnog padobranskog sustava za slijetanje u zadanoj točki pravi odstupanje od max. 100 metara", prokomentirao je Igor Nasenkov, generalni direktor holdinga "Tehnodinamika". Automatski sustav za upravljanje može se oslanjati na podatke koji dolaze sa satelita (GLONASS/GPS senzori) ili preko infracrvenog senzora koji "hvata" zračenje koje se emitira sa zemlje od strane već desantiranih padobranaca. Za ovaj se sustav razvija i treća opcija koja se sastoji od prenosive zemaljske stanice za daljinsko upravljanje, pomoću koje će se ostvariti kontrola nad padobranom kao u slučaju bespilotne letjelice.

Padobran nove generacije za teški teret "Horizontal-4000" i zaštitni sigurnosni uređaji

Još jedan teretni padobranski sustav, koji nosi oznaku "Horizontal-4000", prolazi kroz uvodna testiranja koja će biti završena u travnju 2022. godine. Prema riječima Igora Nasenkova, nosivost ovog teretnog sustava dostizat će respektabilne 4 tone. Prilikom desantiranja iz aviona sa sustavima "Horizontal-4000" moguće je realizirati brz tempo između izbacivanja tereta tako da se u zraku formira oblik karavana.

Pored toga, na državnim testiranjima se trenutno nalazi i prvi domaći elektronski padobranski sigurnosni uređaj. Ovaj uređaj je neophodan da bi se aktivirao rezervni padobran ukoliko brzina spuštanja padobranca ili njegova udaljenost do površine tla prelazi tzv. "crvene" linije. Paralelno s ovim projektom inženjeri holdinga "Tehnodinamika" rade na još jednom elektronskom sigurnosnom sustavu koji će dodatno skenirati opremu padobranca uoči samog skoka, uključujući i preuzimanje kontrole prilikom faze iskakanja padobranca iz letjelice.

Padobrani nove generacije obitelji "Kadet" i rezervni padobran Z-7

Testiranje padobranskih sustava serije "Kadet", odnosno "Kadet-75" i "Kadet-100", planirana su da budu završena do kraja ove godine. "Kadet-100D" će do 2023. godine zamijeniti padobran "D-10", koji trenutno predstavlja osnovni padobran u jedinicama VDV-a. Težina padobranca koji se pomoću ovog padobrana desantira zajedno s teretom može dostići 160 kilograma. Tom prilikom vertikalna brzina spuštanja neće prelaziti brzinu od 5 metara u sekundi.

"Unatoč činjenici da se radi o okruglom padobranu, on je vrlo upravljiv - može se kretati unazad horizontalnom brzinom od 3,5 metra u sekundi, što je jako važno prilikom izbjegavanja potencijalnih sudara u zraku tijekom grupnog desanta. Kompletno obrtanje oko svoje ose na padobranskom sustavu "Kadet-100D" moguće je realizirati za 12 sekundi", objasnio je Igor Nasenkov.

Dodatni nosači za kačenje na novom padobranu omogućavaju padobrancu da sa sobom ponese do 50 kilograma opreme složene u specijalne teretne kontejnere. Nasenkov je naglasio da će modernizacija perspektivnog padobranskog sustava "Kadet-100D" omogućiti desant ljudstva koje će koristiti novu generaciju borbeno-taktičke egzoskeletne uniforme "Sotnik", koja se nalazi u fazi razvoja. Za ovo će se, ako je potrebno, nosivost padobrana povećati za 30 kilograma, dok će teretni kontejneri biti modernizirani.

Projekt razvoja padobrana nove generacije za ekstremne terete "Parašut"

Holding "Tehnodinamika" počeo je rad na još jednom novitetu, a to je razvoj rezervnog padobrana oznake Z-7. U planu je da se ovaj padobran usvoji u opremu VDV-a i specijalnih jedinica do kraja 2o23. godine. Rezervni padobran Z-7 zamijenit će Z-5 koji je u upotrebi već nekoliko desetljeća. Glavna će razlika biti vertikalna brzina spuštanja – ona neće preći brzinu od 6 metara u sekundi kada je u pitanju masa od 160 kilograma (kod varijante rezervnog padobrana Z-5, težina koja je vezana za ovaj brzinski parametar je ograničena na 140 kg).

Pored toga, holding "Tehnodinamika" u okviru ambicioznog opitno-konstruktorskog projekta "Parašut" radi na stvaranju sustava za desantiranje borbene oklopne tehnike velikih gabarita, kao što su oklopna vozila "Tajfun-VDV" mase 18 tona, kao i oklopnih automobila "Tigar" mase 9 tona. Višenamjenska padobranska platforma nalazi se u fazi testiranja.

"Mi smo već izveli dva desantiranja s teretom teškim devet tona (ekv. oklopnog automobila 'Tigar'), jedno desantiranje s teretom težine 11 tona, a planiramo postepeno doći do tereta mase 18 tona (ekv. oklopnog vozila 'Tajfun-VDV')", rekao je Igor Nasenkov. "Sposobnosti ovog noviteta sastoji se u tome da će se zajedno s oklopnim vozilom moći desantirati i njegova posada."

Padobranski sustav koji se nalazi u fazi razvoja koristit će kupole površine 770 kvadratnih metara. Ovisno o masi tereta koji treba desantirati, koristi se konfiguracija s pet ili sedam kupola. Rukovoditelj holdinga je podsjetio da standardni padobranski sustav za izbacivanje gabaritne borbene tehnike "Bahča" ima konfiguraciju od 12 kupola površine 350 kvadratnih metara.

Padobrani obitelji "Orao" za spuštanje iz svemira

Pored toga, Igor Nasenkov rekao je da će ispitivanje padobranskog sustava za rusku svemirsku letjelicu s ljudskom posadom nove generacije "Orao" biti završen do kraja 2023. godine. On je pojasnio da su u tijeku sveobuhvatna ispitivanja ovog padobranskog sustava. Padobrani će se koristiti za prizemljenje brodske kapsule teške 9535 kilograma. Sustav se sastoji od tri padobrana, pojedinačne površine od 1200 kvadratnih metara (površina kupole padobrana). Da bi se spriječio utjecaj vjetra do kojeg dolazi nakon prizemljenja (velika površina kupole je vrlo osjetljiva na zračno strujanje uslijed čega može doći do vučenja i prevrtanja svemirskog broda) predviđena je ugradnja sustava za automatsko odvajanje kupole od tereta nakon kontakta s tlom.

Podsjećamo da je prvo probno lansiranje svemirske letjelice "Orao" zakazano za 15. prosinca 2023. godine. Ovaj brod će kao svoju platformu koristiti raketu-nosač "Angara-A5" i bit će lansiran s kozmodroma Vostočni. U 2024. planiran je let bez posade, dok je naredna godina određena kao let s ljudskom posadom koja će posjetiti Međunarodnu svemirsku stanicu.