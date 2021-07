Stari ali opasni: Američki mediji skrenuli pažnju na ruske raketonosne bombardere

Russia Beyond Hrvatska

Vadim Savicki/Global Look Press

Američki list The National Interest napravio je popis ruskih strateških bombardera nosača raketa. Prvi je na popisu teški strateški bombarder Tu-95. On je napravljen tijekom 1950-ih. Ima izuzetno snažne, ali bučne motore. Ovaj se avion ne može ubrojati među teško uočljive, ali njegova je prednost u tome što može nositi ogroman korisni teret. Radni vijek aviona modernizacijom je produžen do 2040-ih.

Tu-95 Ministarstvo obrane RF Ministarstvo obrane RF

Sljedeći je na redu nadzvučni raketni bombarder Tu-22M. On ima krila s promjenjivom geometrijom krila tako da je lak za upravljanje čak i na vrlo malim brzinama. Tu-22M nosi popriličnu količinu bombi i razvija brzinu od 1,88 Ma. Na repu ima dvocijevni top kalibra 23 mm na daljinsko upravljanje.

Tu-22M3 Ilja Galahov/Global Look Press Ilja Galahov/Global Look Press

Za nadzvučni strateški raketonosni bombarder Tu-160, poznat kao "Bijeli labud", američki list kaže da je to prava zvijer koja je oborila nekoliko svjetskih rekorda. Tu-160 je najteži bombarder, može nositi 40 tona korisnog tereta, primjenjuje visokoprecizne krstareće rakete s nuklearnim bojevim glavama i brzo dostiže maksimalnu brzinu od 2,2 Ma.

Tu-160 Sergej Krivčikov/Global Look Press Sergej Krivčikov/Global Look Press

Autor članka izvodi zaključak da su mnogi ruski raketonosni bombarderi stara tehnika, napravljena još u Sovjetskom Savezu, ali su još uvijek izuzetno ubojiti i opasni.