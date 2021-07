Ruski znanstvenici pronašli način za trenutno uništavanje koronavirusa

Zbog električne struje membrana se na otvorenom može zagrijati do stotina stupnjeva Celzijevih. To je glavna razlika u odnosu na ultraljubičasto zračenje. Nanomembrana ne dovodi do ionizacije i nuspojava. Uređaj radi impulsno. Zagrije se do sto stupnjeva u nekoliko mikrosekundi i odmah se ohladi na sobnu temperaturu. To se odvija lokalno: sama se prostorija ne zagrijava, svi se virusi uništavaju, a zrak se sterilizira.

"Zagrijavanjem membrane na 100-150 stupnjeva trenutno će se uništiti i virusi i mikroorganizmi", rekao je profesor sa Skoltecha Aljbert Nasibulin.

Prema njegovim riječima, na svijetu još nije bilo materijala koji bi istovremeno filtrirali zrak i zagrijavali se. Stoga je ruski izum jedinstven. Znanstvenici iz Skolkova već su dokazali da je membrana sposobna uništiti sve poznate viruse, uključujući COVID-19.

S Moskovskog inženjersko-fizičkog instituta ne isključuju da se membrana u budućnosti može koristiti u bolnicama, prometu, mjestima velikih okupljanja ljudi. Dovoljno ju je integrirati u klimatizacijske uređaje i pročišćivače zraka.