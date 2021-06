Putin: Ruska vojska ove godine dobija najmoćnije sustave ofanzivnog i obrambenog oružja

Russia Beyond Hrvatska

Kremlin Pool/Global Look Press

Raketni sustav s interkontinentalnom balističkom raketom RS-28 "Sarmat" bit će najmoćnije strateško oružje u prvoj polovici 21. stoljeća. Ovaj kompleks dolazi na smjenu interkontinentalnih balističkih raketa R-36M "Vojvoda". Važna činjenica je da se najnovije rakete mogu postaviti u ukopane raketne silose u kojima se sada nalaze "Vojvode".

Raketa RS-28 ima daleko jači motor, tako da je veća i njena borbena otpornost i učinkovitost, a do cilja dolijeće za kraće vrijeme. Novi raketni sustav praktički nema ograničenje kada je riječ o dometu. Borbeni blokovi rakete "Sarmat" mogu letjeti prema svojim ciljevima preko Sjevernog ili Južnog pola.

"Sarmat" može nositi širok spektar nuklearnih projektila velike snage. On će nadmašiti "Vojvodu" po broju i snazi bojevih glava.

Kako je ranije javljeno, RS-28 može nositi najmanje 10 blokova. Snaga svake bojeve glave je najmanje 800 kilotona. Posebno je zanimljiva varijanta sustava RS-28 s hiperzvučnim manevrirajućim bojevim blokom "Avangard". Nije nevažno i to što će ukopane lansirne silose "Sarmata" pokrivati sustavi aktivne zaštite koji uništavaju čak i superprecizne rakete s nuklearnim bojevim glavama. Drugim riječima, ova raketa će zaista biti neranjiva.

"Cirkon" je protubrodska hiperzvučna raketa koja razvija brzinu preko 10.000 km/h i leti preko 500 kilometara. Ova raketa uništava sve vrste brodova, uključujući i nosače zrakoplova. Nije moguće presresti je sredstvima protuzračne, pa čak ni proturaketne obrane. Najnovija raketa, kao i "Sarmat", može se postaviti u lansere predviđene za rakete "Kalibar", tako da njome bez posebnih problema mogu biti naoružani brodovi i podmornice.

Zenitno-raketni sustav S-500 "Prometej" je jedinstven. U svijetu ne postoji ništa slično njemu. On je mobilan, uništava sve vrste zračnih ciljeva, kao i svemirske aparate u orbiti visokoj 200 kilometara. Stručnjaci pretpostavljaju da je S-500 napravljen specijalno za odbijanje napada američkog superoružja H-37V. U pitanju je aparat koji nosi nuklearno oružje i godinama može boraviti u orbiti Zemlje, a kada nastupi "X" on se spušta na visinu manju od 200 kilometara i ispušta svoje bojeve glave. Ali one će u tom trenutku već biti na ciljniku "Prometeja" i garantirano će biti uništene.