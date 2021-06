Evo kako u Rusiji funkcionira crno tržište za prodaju potvrda o cijepljenju protiv koronavirusa

"Mi smo laboratorij, jedan od najutjecajnijih u Rusiji. Nudimo vam potvrde i o antitijelima i o tome da ste cijepljeni protiv koronavirusa. Potvrde registriramo u državnim uslugama (glavni ruski portal za pružanje administrativih usluga poput naručivanja kod liječnika ili plaćanja poreza – op. ur.), sve provjere su moguće", objašnjava mi čovjek koji se predstavio kao Dmitrij.

On se prijavio na moj profil na Instagramu, na njegovom profilu stoji jednostavan naslov "Informacije" i nekoliko postova s osnovnim podacima o koronavirusu.

Preko telefona mi je ponudio da kupim potvrdu o cijepljenju bez primanja cjepiva za 1900 rubalja (26,2 dolara), prema njegovim riječima, "to je danas vrlo aktualno".

Od 1. do 24. lipnja 2021. broj oboljelih od koronavirusa u Rusiji porastao je s 9,5 tisuća na 20 tisuća dnevno, što znači da je broj više nego udvostručen. U drugoj polovici lipnja u Moskvi i nizu regija uvedene su strože restriktivne mjere za necijepljene. Na primjer, u Moskvi i u još 11 regija uvedeno je obavezno cijepljenje za zaposlene u prodavaonicama, kafićima i restoranima, salonima ljepote, hotelima, bolnicama i poliklinikama, za zaposlene u javnom prometu, dostavljače i slično. Oni koji su odbili cijepljenje udaljeni su s posla bez primanja plaće.

Također, u Moskvi od 28. lipnja restorane i kafiće mogu posjećivati samo oni koji su cijepljeni protiv koronavirusa i imaju certifikat s QR-kodom, koji su preboljeli COVID-19 u posljednjih šest mjeseci (također posjeduju QR-kod), kao i ljudi s negativnim PCR testom koji važi tri dana. U Podmoskovlju ista pravila važe za goste hotela. U Baškiriji bez potvrda ljudi neće moći u salone ljepote, fitness klubove, javna kupališta, studentske domove, kao i u međugradske autobuse. Ograničenja se odnose i na posjetitelje turističkog Krasnodarskog kraja. Od 1. srpnja u hotele se ne mogu primati turisti bez QR-kodova ili negativnih PCR testova.

U kontekstu novih ograničenja na Telegramu i Instagramu počele su se pojavljivati ponude o prodaji potvrde o cijepljenju s QR-kodom bez odlaska u kliniku. Nema garancija da će QR-kod funkcionirati, ali neki Rusi radije žele nabaviti lažnu potvrdu nego se cijepiti.

Sumnjive potvrde

Ponude za nabavu potvrda najčešće se mogu pronaći ako se u pretraživač ukuca "Covid spravki". Telegram odmah nudi nekoliko kanala i chatova u kojima su objavljeni oglasi s istim sadržajem: potvrda se dobiva za 15 minuta, dokument se šalje u pdf obliku s "pravim" QR-kodom i registracijom preko portala za državne usluge, moguć je prijevod na engleski jezik, a ako dokumente naruče tri ili više osoba, dobiva se popust od 15%. Cijene se kreću od 2,5 do 20 tisuća rubalja (34,5 - 276,5 dolara). Ispod objava navode se linkovi prema različitim profilima u messengerz, svi oni su bez brojeva telefona i imena, imaju samo korisničko ime.

Prilikom prepiske anonimni prodavač traži da navedete ime, ime po ocu i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, kao i seriju i broj osobne iskaznice radi popunjavanja potvrde. 15 minuta kasnije šalje vam fotografiju s popunjenom prijavom i vodenim znakom koji će biti uklonjen nakon uplate na elektronski račun. Radi vašeg "spokoja" jedan od profila šalje poveznicu na još jedan kanal sa screenshotom pozitivnih reakcija nepoznatih korisnika koje ne možete kontaktirati.

"To može naškoditi njihovoj i našoj sigurnosti. Ako ste zabrinuti, postoji i mogućnost plaćanja 50% sada, a 50% poslije provjere na stranici državnih usluga. Napisat ćemo da ste prvo cjepivo primili u petoj gradskoj poliklinici, a drugu u 220. poliklinici, tamo imamo svoje suradnike", napisao je jedan od anonimnih prodavača.

Nalozi za prodaju potvrda na Instagramu funkcioniraju na isti način, ali ranije spomenuti Dmitrij pozvao me s broja telefona i predstavio se kao suradnik laboratorija medicinskog centra u Kolomenskom rajonu Moskve. Prema njegovim riječima, drugi suradnici laboratorija osobno izrađuju potvrde za svakog klijenta i ubacuju informacije u registar, a ampulu s cjepivom uništavaju. Nakon toga dobivate uputstvo za uplatu: adresu klinike, PIB i broj računa.

Adresa klinike je točno navedena, ali PIB i račun pripadaju izvjesnom Denisu Jevdokimenku. Ako je vjerovati bazi za provjeru privrednih subjekata RusProfile, u rujnu 2020. on je registriran kao individualni poduzetnik s licencom za trgovinu prehrambenim proizvodima. Broj telefona također je registriran na Jevdokimenka. Sudeći po podacima u Getcontact (ruska aplikacija koja vam omogućava da vidite pod kojim imenima je netko upisan u imenicima drugih korisnika – op. ur.), on se vodi kao "Denis kripta", "Investicijski prevarant", "Obmanjuje umirovljenike".

Na pitanje rko je Jevdokimenko, Dmitrij me odmah ubacuje na crnu listu.

Prema podacima Lente.ru, potvrde se prodaju i preko darkneta za trgovinu narkoticima, ali autori oglasa navode da dokumenti neće proći provjeru autentičnosti.

"Ne želim riskirati zbog naređenja vlasti"

Prema riječima anketiranih ruskih građana koji su ipak uspjeli kupiti potvrdu o cijepljenju, pravi prodavači se mogu naći, ali ne na messengerima i društvenim mrežama, nego preko poznanika koji rade u gradskim klinikama.

"Mjesec dana sam tražila ljude koji zaista rade u jednom moskovskom laboratoriju i izdaju potvrde, poznanica mi je dala kontakt. Moje su podatke odmah ubacili na stranicu državnih usluga, za pravu potvrdu sam platila 10 tisuća rubalja (138,2 dolara). Ali i oni su se od 24. lipnja prestali time baviti, jer su postavljene kamere u laboratoriju", kaže 25-godišnja Marina (ime je promijenjeno na njezinu molbu).

Prema njezinim riječima, kupila je potvrdu jer se plaši nuspojava od cijepljenja.

"Imam jedan sindrom, probleme s jetrom. To je rijetko oboljenje i ne znam kako će cjepivo u kombinaciji s bolešću reagirati, liječnik je također bio u nedoumici. Ne želim riskirati zbog naređenja vlasti", objašnjava Marina.

Druga žena iz Podmoskovlja, Margarita, kupila je potvrdu iz laboratorija jedne gradske poliklinike za samo 1,5 tisuća rubalja (20,7 dolara).

"Ne vjerujem u kvalitetu naših cjepiva i to je sve. Kupila sam preko poznanice koja radi u klinici. Zasad mi nije stigla potvrda, danas-sutra će stići. Ali zato sam registrirana na državnim uslugama da sam prošla prvu fazu cijepljenja, za dva tjedna isto će uraditi i za drugo cjepivo", kaže Margarita.

Sergej, fitness trener iz Moskve (ime je promijenjeno na njegovu molbu) također je potvrdio da je kupio potvrdu o cijepljenju, ali nije ništa dalje htio komentirati.

"Zbog takvih kao vi, novinara, to tržište će uskoro biti zatvoreno", objasnio je Sergej.

Prva krivična gonjenja i odgovornost

Do 18. lipnja pravosudni su organi samo u Moskvi pokrenuli 24 krivična postupka za falsificiranje potvrda, objavila je Rossijskaja gazeta", pozivajući se na nadležnu press-službu.

Predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin također je na svom Instagram kanalu objavio da postoji opasnost od kupovine falsificiranih potvrda.

"Cjepivo štiti. A ne nikakva potvrda. Vješte 'biznismene' koji se žele obogatiti na pandemiji očekuje kazna. <...> Potpuno je jasno: neophodno je oštro prekinuti ilegalni biznis trgovine falsificiranim medicinskim dokumentima. To je obaveza pravosudnih organa. Ali i dužnost svakoga je da ne kupuje lažne potvrde", napisao je Volodin.

On je dodao da odgovornost za lažne potvrde snose i prodavači i kupci koji mogu zaraziti bližnje. Pravnik Jurij Kapštik objasnio je da je za falsificiranje potvrda predviđena kako administrativna, tako i krivična odgovornost.

"Za falsificiranje dokumenata o cijepljenju protiv koronavirusa na temelju članka 327. Krivičnog zakona Rusije prodavačima prijeti ograničenje slobode do dvije godine ili zatvor u trajanju do šest mjeseci, ili lišavanje slobode do dvije godine", objašnjava Kapštik.

Kupcu za korištenje lažnih dokumenata također prijeti ograničenje ili lišavanje slobode u trajanju do godinu dana.

Na temelju članka 19.23 Zakona o administrativnim prekršajima za "Falsificiranje dokumenata, pečata ili obrazaca, njihovo korištenje, izdavanje ili prodaju" predviđena je kazna od 30 do 50 tisuća rubalja (od 414,7 do 692,3 dolara).

A ako se vlasnik falsificirane potvrde ne samo razboli, nego svojom neopreznošću također izazove masovno obolijevanje, kazna će biti još stroža, napominje pravnik.

"Za to čovjeku slijedi kazna od 500 do 700 tisuća rubalja (od 6,9 tisuća do 9,6 tisuća dolara) ili zatvor u trajanju do dvije godine. Ako makar jedna osoba zbog toga premine, može mu biti oduzeta sloboda u trajanju od dvije do četiri godine, a ako umru dvije ili više osoba, u trajanju od pet do sedam godina", kaže Kapštik.