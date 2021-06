Ruski se vojni vrh upoznao s mogućnostima novog artiljerijskog sustava koji ide na Sjeverni pol

Zamjenik ruskog ministra obrane Aleksej Krivoručko stigao je u radni posjet opitnom vojnom poligonu Smolino u Nižegorodskoj oblasti gdje se upoznao s perspektivnim modelima borbene tehnike (uglavnom artiljerijski samohodni sustavi koji imaju sposobnost zračnog desanta) za potrebe visokomobilnih združenih sastava ruske vojske, kao i oruđima na ekstremno prohodnim platformama gusjeničarima za potrebe opremanja ruske operativne grupe snaga, čije usko polje djelovanja predstavlja Arktik.

On se tom prilikom upoznao s perspektivnim samohodnim artiljerijskim oruđem "Magnolija", koje je montirano na šasiji visokoprohodnog gusjeničnog vozila DT-10MP iz obitelji vozila "Vitez". Ovaj je sustav domaćoj i svjetskoj javnosti prvi put postao poznat sredinom 2019. godine tijekom održavanja vojno-tehničkog sajma "Armija-2019". Njegova je osnovna namjena efikasna borba sa zemaljskim sustavima PZO koji su uvezani sa sredstvima za protuelektronsku borbu, u vrlo složenim zemljišnim i meteorološkim uvjetima, gdje je vidljivost ravna nuli.

Procjene su da je nova samohotka naoružana borbenom kupolom koju koriste samohodna artiljerijska sredstva 2S31 "Vena", čije osnovno oruđe 2A80 u kalibru 120 mm objedinjuje haubicu i minobacač. Efektivni domet rasprskavajuće-razorne granate ispaljene iz ovog sredstva iznosi 8500 metara, dok visokoprecizni projektil ima domet do 10 000 metara. Rasprskavajuće-fugasna mina (misli se na minobacačku minu - op. prev.) imat će domet do 7000 metara. Tempo gađanja iznosi do 10 projektila u minuti. Kutovi vertikalne elevacije oruđa kreću se u rasponu od -5 do +80 stupnjeva, dok se u horizontalnom pravcu kupola može okretati u punom obimu od 360 stupnjeva. Borbeni komplet unutar vozila sastoji se od 80 projektila kalibra 120 mm. Posada se sastoji od četiri člana.

Što se tiče obitelji ekstremno prohodnih gusjeničnih vozila "Vitez", oni bez većih problema mogu savladavati vrlo težak teren koji je zatrpan debelim snježnim pokrivačem i snježnim smetovima, kao i teško prohodno močvarno zemljište koje je prepuno blata i gliba, a koje standardna borbena tehnika ne može savladati. Prema riječima ruskih vojnih stručnjaka, ovakav tip mobilne platforme dramatično poboljšava opću pokretljivost operativne grupe ruskih snaga koje djeluju na Krajnjem Sjeveru, a samim tim i borbeni potencijal ruskih artiljerijskih jedinica koje se nalaze na izoliranom terenu.

Inače, ovo je vozilo konstruirano prije 30 godina i stalno se nalazi u procesu modifikacije. Radi se o gusjeničnom vozilu kojeg čine ga dva spojena odsjeka koja su povezana kardanskim vratilom. Pokreće ga dizelski motor koji generira snagu od 710 KS (modificirana verzija i preko 800 KS), koji može ovu grdosiju nakrcanu teretom (maksimalna nosivost do 30 t) potjerati i do 45 km/h, što je za Arktik vrlo visok pokazatelj.

Posljednji novitet tvoraca "Viteza" predstavlja borbenu blindiranu platformu na koju se može montirati naoružanje. Radi se o modifikacijama DT-30PM-T1 i DT-30PM-T2 koje su specijalno projektirane za integraciju protuzračnih sustava kratkog dometa "Pancir" i "Tor".