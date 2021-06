Američki pilot u potaji testirao MiG-23

Kako piše The Drive, Ward Carroll je 1985. izvodio trenažne zračne borbe na F-14 u Nevadi. Bivši američki pilot priznaje da je bio zapanjen veličinom sovjetskog aviona. MiG-23, koji je do tada vidio samo na nekvalitetnim fotografijama do kojih se došle obavještajne službe, u stvarnosti se pokazao mnogo manjim nego što je pilot očekivao, prenosi RG.

YouTube

Prvo je izvedena demonstracija brzine zračnog neprijatelja. Piloti F-14 i MiG-23 dobili su naredbu za prelazak u forsažni režim rada. "MiG-23 nam je pobjegao... Prva naučena lekcija: ne pokušavajte prestići MiG-23", prisjeća se Ward Carroll.