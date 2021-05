Musk rekao što bi pitao Gagarina ako bi ga sreo

Russia Beyond Hrvatska

Adrian Sanchez-Gonzalez/Global Look Press

Sovjetski znanstvenik Konstantin Ciolkovski bio je jedan od najvećih genija, a prvi kozmonaut Jurij Gagarin vrlo hrabra osoba. To je izjavio osnivač američke svemirske kompanije SpaceX Elon Musk.

Odgovarajući na pitanje iz Kaluge, rodnog grada Ciolkovskog, Musk je ovog istraživača nazvao izuzetnom ličnošću.

"On je zaista bio jedan od najvećih genija", istaknuo je on prilikom svog obraćanja na obrazovnom maratonu "Novo znanje".

Biznismen je dodao da kompanija SpaceX ima konferencijske dvorane nazvane u čast velikih kozmonauta i istraživača svemira. Jedna od najvećih dobila je ime po Ciolkovskom, a druga po izuzetnom konstruktoru raketno-svemriske tehnike Sergeju Koroljovu, rekao je poduzetnik.

Musk je također rekao svoje mišljenje o prvom čovjeku u svemiru Juriju Gagarinu.

"On je na kraju krajeva bio prvi čovjek koji je otišao u orbitu. Takvo izuzetno iskustvo... Vrlo hrabar čovjek, na to se treba odlučiti", istaknuo je on.

Na pitanje što bi rekao Gagarinu ako bi ga sreo, poduzetnik je odgovorio da ne zna točno.

"Jednostavno bih ga pitao: Zašto?" – objasnio je Musk.

Elon Musk sudjelovao je u obrazovnom maratonu "Novo znanje" i odgovarao na pitanja sudionika u online režimu. Između ostalog, prokomentirao je mogućnost postojanja života izvan Zemlje i budućnost Međunarodne svemirske stanice.