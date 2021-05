Dalje nećeš moći: Ruski supersonični lovac-presretač MiG-31(BM) preusmjerio američkog uljeza

Ruski supersonični lovac-presretač MiG-31 angažiran je u zoni Čukotskog mora da bi presreo izviđačku letjelicu RZ SAD-a (mod RC-135) i preusmjerio je dalje od ruskog zračnog prostora. Ovo su u Nacionalnom centru za upravljanje obranom (NCUO) rekli okupljenim novinarima, prenosi internetski portal RIA Novosti.

Vojska je precizirala da se nakon uspješno realizirane misije MiG-31 vratio na svoj matični aerodrom baziranja.

"Povreda našeg zračnog prostora nije dopuštena", navodi se u priopćenju NCUO-a.

Generalno je aktivnost izviđačkih letjelica NATO-a u blizini ruskog zračnog prostora (avioni i bespilotne letjelice) u stalnom porastu. Tako su prošle godine jedinice koje su opremljene sredstvima za radarsko opažanje i praćenje situacije u zračnom prostoru registrirale čak 40% veću aktivnost različitih izviđačkih letjelica u odnosu na 2019. godinu. Ruski su radari samo tijekom prošle godine otkrili nevjerojatnih dva milijuna zračnih objekata koji su se nalazili u zoni ruske državne granice.

Pokrivanje zračnog prostora na ruskom krajnjem sjeveru i istoku povjereno je pouzdanim borbenim letjelicama MiG-31 koje su i dalje vrlo upotrebljive za ovakav oblik zadataka. Štoviše, ruska vojna industrija je za ove letjelice razvila pakete modernizacije koje ih čine borbeno vrlo sposobnima za rješavanje čitavog spektra zadataka kada je u pitanju osiguravanje prevlasti u zračnom prostoru, ali i za udare po zemaljskim i pomorskim ciljevima. Tu se posebno ističu modernizacije koje nose oznake -BM i -K (verzija letjelice koja je specijalizirana za upotrebu hiperzvučne rakete klase zrak-zemlja/more "Kinžal").

Modernizirani lovac-presretač MiG-31BM (NATO kodifikacija: Foxhound) namijenjen je presretanju zračnih ciljeva na velikim udaljenostima, koje su po borbenom radijusu nedostupne klasičnim lovcima. Borbeni aparati ovog tipa su sposobni rješavati zadatke u uvjetima koje diktiraju suvremeni oblici upravljanja borbenim djelovanjima, kao što je mrežnocentrični oblik komunikacije s gotovo svim sudionicima u borbi.

Zahvaljujući integraciji suvremenog napadno-navigacijskog sustava i naoružanja nove generacije, učinkovitost lovca-presretača MiG-31BM uvećana je u odnosu na prethodnu verziju MiG-31 za gotovo tri puta.

Poboljšana pogonska grupa koja se sastoji od dvoprotočnih turbomlaznih motora D-30F6 omogućuje da se avion mase gotovo 46 tona dovede do granica hiperzvučne brzine (maksimalna brzina Mig-31 iznosi 3000 km/h). Plafon leta je 20 600 metara. Operativni dolet letjelice koja je naoružana s četiri rakete R-37/R-33 s dva potkrilna spremnika s gorivom iznosi 3000 km. Zrakoplov ima sposobnost nadopune gorivom u zraku (aviocisterna).

MiG-31BM je opremljen radarskom stanicom koja ima visokoosjetljivu faznu antensku rešetku (FAR) "Zaslon-M", koja može dobaci na daljinu i do 320 km. To je za čitavih 120 km više u odnosu na bazičnu verziju ovog radara. Također, ovaj radar sada može otkriti metu veličine lovca na daljinama od 150, 200, pa i više km. Novi napadno-navigacijski sustav omogućuje istovremeno praćenje do 24 cilja, od čega računalo ili operater bira skupinu najopasnijih ciljeva i navodi vatru na njih. Jedan Mig-31BM sada može umjesto četiri istovremeno gađati i do osam različitih ciljeva. Za ovaj zrakoplov je razvijena i raketa velikog dometa R-37 koja ima operativan domet od čak 300+ km. Ova raketa nema apsolutno nikavu konkurenciju u svijetu (američka raketa z-z s najvećim dosegom AIM-47 "Falcon" ima maksimalni domet od 210 km). S ovakvim naoružanjem Mig-31BM može presretati balističke i krstareće rakete, a također i uništavati neprijateljske satelite koji operiraju u bližoj Zemljinoj orbiti (projekt protusatelitske rakete s kinetičkom bojevom glavom 79M6 "Kontakt"). Borbena patrola sastavljena od četiri zrakoplova Mig-31BM može pokrivati prostor od oko 380 000 km2. Pored rakete R-37, tu se nalaze i nešto starije rakete R-33 dometa do 160 km, kao i rakete kratkog dometa koje su posebno učinkovite u uvjetima dogfighta R-73.