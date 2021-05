VIDEO: Na probi povodom Dana pobjede na nebu iznad Kalinjingrada 20 letjelica Baltičke flote

Russia Beyond Hrvatska

Kako je rečeno iz informativnog odjela press službe Zapadnog vojnog okruga za Baltičku flotu u istom zračnom stroju proletjeli su lovci Su-27 i višenamjenski lovci Su-30SM, frontovski bombarderi Su-24M, udarni i transportno-borbeni helikopteri Mi-24 i Mi-8, brodski protupodmornički i helikopteri za potragu i spašavanje KA-27PL i KA-27PS.

Zrakoplovi su poletjeli s tri aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti, a to su Čkalovski i Černjahovska, kao i vojni aerodrom u selu Donsko. Borbeni zrakoplovi letjele su na visini od 150 do 300 metara, pri brzini od 160 do 550 kilometara na sat, ovisno od tipa letjelice.



Piloti su se za paradu počeli pripremati još prvih dana travnja. Prvo su obavljani pojedinačni letovi na području dislokacije, da bi uslijedile vježbe u sastavu taktičkih grupa. Prije parade piloti će održati još jednu probu nad Kalinjingradom i generalnu probu 7. svibnja.