Što niste znali o vlasniku "Telegrama" Pavelu Durovu (iz novog dokumentarnog filma o njemu)

Film "Durov" prikazan je na Međunarodnom moskovskom festivalu. To je dokumentarno ostvarenje Rodiona Čepelja posvećeno ključnim fazama života IT milijardera Pavla Durova koji je emigrirao iz Rusije.

Mnogo od toga što je pokazano u biografskom filmu ranije je već opisano u drugim Durovljevim biografijama – njegovo studiranje na filološkom fakultetu, odnosi s vršnjacima tijekom studija, stvaranje zatvorene mreže za studente koja će kasnije postati najpopularnija društvena mreža u Rusiji, gubitak kontrole nad tom mrežom, svađa s partnerima, konflikt s ruskim vlastima, emigracija i neuspejšno pokretanje famozne blockchain platforme TON (Telegram Open Network).

Pored svega ovoga, u filmu ima i novih otkrića, tj. podataka koji su postali poznati iz razgovora s Durovljevim kolegama, poznanicima, vršnjacima i nastavnicima. Osobno Durov već godinama ne daje intervjue i odbija komunikaciju s novinarima.

Čepeljev film nije izuzetak. U njemu je Durov prisutan samo na arhivskim snimcima: "Pavel toliko ne želi da se asocira s Rusijom da nije pristao ni sudjelovati u scenama ovog filma koji je snimljen za rusku auditorij", rekao je reditelj. Čepelj je sredinom travnja posjetio Durova u Dubaiju da mu pokaže film kako mu ne bi "nanio neku štetu" objavljivanjem pojedinih podataka. "Pavel je potpuno prihvatio ono što je vidio, čak i pored toga što su spomenute stvari koje on sam o sebi ne priča", kaže Čepelj.

Film "Durov" može se već odgledati u online kinu Kion, ali samo na ruskom jeziku. Mi smo ovdje sabrali ono što je najzanimljivije.

1. Sam je za sebe još u školi rekao da je "internetski totem"

Po običaju, nakon maturalne večeri svi su maturanti odlazili kod razrednog starješine na čaj oprostiti se i pred kamerom reći kako sebe vide kroz deset godina.

"Pavel je to dugo izbjegavao, a onda su ga prisilili i rekli mu: ’Sjedi i pričaj’. On je promrmljao nešto nerazumljivo i rekao: ’Ja ću biti internetski totem.' To je neka nevjerojatna kombinacija riječi, nitko nije obratio pažnju, a ja sam zapamtio i fascinantno je što je on to zaista postigao", rekao je Durovljev nastavnik Georgij Mednjikov.

2. Bio je oženjen, ima dvoje djece

Sa svojom suprugom Darjom Bondarenko Durov se upoznao u studentskim danima. Ona je studirala na istom sveučilištu i bavila se informativnim radom u Studentskom vijeću. "[Studentski] list se zvao ’Studenj’. Daša je bila glavna urednica", kaže Durovljev vršnjak Maksim Petrenčuk.

Darja je "bila klasičan tip ruske djevojke s nekako ruskim crtama lica i velikim lijepim ruskim grudima". Po njegovim riječima, jednom je obukla haljinu s dekolteom, prišla Durovu i rekla mu: ’Pavele Valerjeviču, vi ste tako genijalan, talentiran i predivan čovjek. Biste li bili ljubazni da mi date intervju.' A pored toga, zamolila ga je da ukloni Petrenčuka s dužnosti moderatora studentskog foruma, jer ovaj "pokreće sporna pitanja" i "priča o predavačima".

"Pavel Valerjevič mi je bez mnogo razmišljanja napisao: ’Maksime, današnja su vremena takva da te partija odlučila ukloniti s te funkcije'", sjeća se Petrenčuk i dodaje da se Durov pred drugim studentima s Darjom ophodio kao da želi reći: "Pogledajte, ovo sam ja, i ja imam djevojku": "I tu se kod Durova očitovala nekakva nadmenost. A s druge strane se vidjelo da on jako brine o tome što okruženje misli o njemu."

U filmu se navodi da je Pavel bio u braku s Darjom i da imaju dvoje djece, a sada su razvedeni.

3. Komplicirani odnosi s vršnjacima u školi

Po riječima školskog nastavnika Mednjikova, Pavel se izdvajao u razredu. "Imao je niz osobina koje se nisu sviđale svim vršnjacima. S jednim dijelom odjeljenja imao je komplicirane odnose. Njemu je smetalo kako ga tretiraju, imao je visoko razvijeno častoljublje." U gimnaziji, gdje je na jedno mjesto konkuriralo 7-8 kandidata, on je htio imati najbolje ocjene, ali to nije bilo moguće iz svih predmeta zbog krajnje obimnog gradiva u toj školskoj ustanovi, i zato je, po riječima autora filma, Durov prepisivao gdje je to bilo izvedivo. U školskom maturantskom albumu nema Durovljeve fotografije. "Očigledno je čovjek bio bolesno osjetljiv kada je riječ o privatnosti", pretpostavlja Pavlov vršnjak Dmitrij Mironov.

4. Pravio se "mačo" u cilju razvijanja projekta

U prvim godinama postojanja društvene grupe "VKontakte" poznanici su počeli kod Durova primjećivati "zanimljive osobine". "On je stalno u svoje prijatelje dodavao striptizete i nekakve djevojke iz poslovne pratnje. Pokušavao je stvoriti imidž nekakvog mačoa. Posebno je isticao da se kreće u IT krugovima i da je okružen programerima. A tada je programer bio kao običan botaničar. I taj botaničar je u određenom trenutku stekao predodžbu o Durovu kao privlačnoj ličnosti okruženoj nimfama, pa je i sam poželio svoje talente i ideje posvetiti društvenoj mreži ’VKontakte’", priča Petrenčuk.

5. Odlučio je emigrirati kada mu je na kućnu adresu došla specijalna policija

Početkom prosinca 2011. godine, nakon parlamentarnih izbora u Rusiji, počeli su masovni protesti. Mitinzi su se uglavnom organizirali i koordinirali preko zatvorenih opozicijskih grupa na društvenoj mreži "VKontakte". Federalna služba sigurnosti je zamolila administraciju društvene mreže da blokira te grupe, ali je Durov odbio to učiniit.

Zbog toga su 11. prosinca pripadnici specijalne policijske jedinice OMON zakucali na vrata Durovljevog stana u Sankt-Peterburgu. U filmu nisu navedeni detalji ovog posjeta, ali se tvrdi da je upravo u tom trenutku Pavel odlučio da neće raditi u društvenoj mreži "VKontakte" i da neće živjeti u Rusiji. Istoga je dana počeo razmišljati o potrebi da ima siguran kanal za komunikaciju sa starijim bratom Nikolajem, jednim od glavnih programera društvene mreže "VKontakte". Tri godine kasnije Durov će zaista napustiti kompaniju, otići iz Rusije i pokrenuti Telegram.

6. Blockchain projekt TON – bratovljeva ideja

Nikolaj Durov je još zatvoreniji od svoga čuvenog brata. On nikada nije komunicirao s medijima. "Nikolajeva uloga je bila jedna od ključnih, možda i ključna. On je ideolog tog blockchaina. On je u velikoj mjeri zarazio Pavla tom idejom", ispričao je potpredsjednik messengera Telegram Ilja Perekopski.

Po njegovim riječima, "svi svjetski investitori" htjeli su ulagati u TON. "Zadatak nije bio čak ni da se prikupi novac nego da se izaberu oni od kojih će se novac uzeti", rekao je on. U listopadu 2019. godine Komisija za reguliranje i trgovinu vrijednosnim papirima SAD-a (SEC) podnijela je tužbu protiv messengera Telegram, što je označilo kraj projekta TON, iako je već sve bilo spremno da se projekt pokrene. U filmu Pavel Čerkašin, investitor rizičnog kapitala koji je uložio novac u pokretanje blockchaina TON, kaže da je to bila namještaljka i da je navodno novac otišao na osobno promoviranje Pavla Durova. On je ekipu Telegrama okarakterizirao kao vrhunske prevarante. Perekopski tvrdi da je stvar u tome što nadzorna služba jednostavno nije dijelila njihove poglede na svijet.

7. Blokada Telegrama u Rusiji koštala je Durova 75 000 dolara na sat

Federalna služba za nadzor u sferi telekomunikacija, informacijskih tehnologija i medija "Roskomnadzor" počela je 2018. godine blokirati Telegram na teritoriju Rusije. Uzrok je bio odbijanje rukovodstva ovog servisa da ključeve za dešifriranje poruka svojih korisnika stavi na raspolaganje specijalnim službama, kao što to zahtijevaju ruski zakoni. Da bi izbjegao ova ograničenja, messenger je enormno uvećao broj IP adresa (njih su provideri pokušavali blokirati) s 8000 na 15,5 milijuna. Iznajmljivanje jedne IP adrese koštalo je 0,05 dolara na sat. Ispada da je kompanija trošila na to 75 000 dolara na sat, izračunao je bivši glasnogovornik "Roskomnadzora" Vladimir Ampelonski.

8. Htio je osnovati prvu privatnu školu u Rusiji

Na proslavi godišnjice mature 2011. godine Durov je predložio Georgiju Mednjikovu da otvori "prvu pravu privatnu školu" u Rusiji. "Meni su djeca zasad mala, ali negdje će morati ići u školu. Ja želim napraviti vrlo dobru školu, sličnu onoj u koju sam ja išao, i hoću da ta škola ne uzima nijednu kopejku od države i roditelja. Hoću da to bude prva i možda jedina prava privatna škola u ovoj zemlji. Škola koja ima vijeće direktora i depozit od čijih se postotaka izdržava", priča Pavelov učitelj. Međutim, nakon toga je Durov imao "vrlo ozbiljnih problema", tako da se od projekta odustalo.