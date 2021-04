Su-57 će nakon modernizacije upravljati grupom od više od 10 malih bespilotnih letjelica

Russia Beyond Hrvatska

Kako je istaknuo, već je započeo razvoj opreme i specijalnog softvera, radi se na štandu za kopneno ispitivanje sustava interakcije dronova s lovcem-nosačem i međusobno, u režimu realnog vremena uz pomoć poluprirodnog modeliranja.

Jedan lovac Su-57 moći će u unutrašnjosti trupa nositi više od deset izviđačkih i jurišnih dronova, kao i letjelica za elektronsko ratovanje.

Letjelice će, kako je istaknuo, biti povezane zaštićenim kanalima veze kako sa sustavom aviona-nosača, tako i međusobno.

Predviđeno je da Su-57 izbacuju grupu bespilotnih letjelica, recimo, uoči ulaska u zonu djelovanja neprijateljskog sustava PZO. Dronovi će ometati radare, preopterećivati informacijske kanale sustava kao lažne mete i direktno napadati protuzračne sustave kao visokoprecizna avijacijska sredstva uništavanja.

Zasad nije poznato koju će vrstu bespilotnih letjelica koristiti Su-57.

Kako je najavio izvor iz obrambeno-industrijskog kompleksa, za Zračno-svemirske snage RF stvara se višenamjenski sustav Molnija, ističe agencija. Planirano je da bude zasnovan na malim bespilotnim letjelicama u faktoru oblika krstareće rakete koje će se lansirati u roju s aviona-nosača. Dužina će iznositi metar i pol, raspon krila bit će do 1,2 metra, dok je predviđena brzina na nivou 600 do 700 kilometara na sat, a masa bojeve glave ili korisnog tereta oko pet do sedam kilograma.

Su-57, ranije poznat kao PAK FA, ruski je lovac pete generacije, namijenjen za uništavanje svih vrsta zračnih i kopnenih ciljeva i ciljeva na vodi. Prvi je let obavljen 2010. godine. Su-57 je visokomanevarbilna letjelica s najnovijim sustavom radioelektronske opreme, teško uočljiv za radare ("stealth" tehnologija).