Modernizirani lovci-presretači MiG-31BM oborili sve zadane ciljeve iznad Tihog oceana (VIDEO)

Piloti koji lete na moderniziranim supersoničnim lovcima-presretačima MiG-31BM iz sastava mješovite zrakoplovne pukovnije izveli su simulaciju zračne bitke iznad akvatorija Tihog oceana, priopćila je informativna služba Tihooceanske flote. Manevri su realizirani u tijeku kotrolne provjere zimskog segmenta obuke pilota na lovcima-presretačima MiG-31BM.

"Piloti su demonstrirali taktičke principe izvođenja bliske zračne bitke, elemente manevara koji se izvode pod velikim napadnim kutovima, uključujući i lansiranje raketa klase 'zrak-zrak' po zračnim ciljevima koji su imitirali avione uvjetnog neprijatelja", navodi se u priopćenju koje prenosi RIA Novosti.

Posebna pažnja prilikom ove vježbe bila je usmjerena na realizaciju tehničkih elemenata prilikom realizacije letnih manevara prilikom napadne i obrambene faze zračne bitke, na velikim, srednjim i malim visinama. Mladi piloti koji se nalaze u sastavu lovačke eskadrile po prvi su put sudjelovali u rješavanju zadataka presretanja i uništenja zračnog cilja. Ova vježba za najmlađe pilote predstavlja završnu etapu obuke za borbeno dežurstvo u sastavu protuzračnih snaga Tihooceanske flote.

Modernizirani lovac-presretač MiG-31BM (kodifikacija NATO-a: Foxhound) namijenjen je presretanju zračnih ciljeva na velikim udaljenostima, koje su po borbenom radijusu nedostupne klasičnim lovcima. Borbeni aparati ovog tipa su sposobni rješavati zadatke u uvjetima koje diktiraju suvremeni oblici upravljanja borbenim djelovanjima, kao što je mrežnocentrični oblik komunikacije s gotovo svim sudionicima u borbi.

Zahvaljujući integraciji suvremenog napadno-navigacijskog sustava i naoružanja nove generacije, učinkovitost lovca-presretača MiG-31BM uvećana je u odnosu na prethodnu verziju MiG-31 za gotovo tri puta.

Poboljšana pogonska grupa koja se sastoji od dvoprotočnih turbomlaznih motora D-30F6 omogućuje da se avion mase gotovo 46 tona dovede do granica hiperzvučne brzine (maksimalna brzina Mig-31 iznosi 3000 km/h). Plafon leta je 20 600 metara. Operativni dolet letjelice koja je naoružana s četiri rakete R-37/R-33 s dva potkrilna spremnika s gorivom iznosi 3000 km. Zrakoplov ima sposobnost nadopune gorivom u zraku (aviocisterna).

MiG-31BM je opremljen radarskom stanicom koja ima visokoosjetljivu faznu antensku rešetku (FAR) "Zaslon-M", koja može dobaci na daljinu i do 320 km. To je za čitavih 120 km više u odnosu na bazičnu verziju ovog radara. Također, ovaj radar sada može otkriti metu veličine lovca na daljinama od 150, 200, pa i više km. Novi napadno-navigacijski sustav omogućuje istovremeno praćenje do 24 cilja, od čega računalo ili operater bira skupinu najopasnijih ciljeva i navodi vatru na njih. Jedan Mig-31BM sada može umjesto četiri istovremeno gađati i do osam različitih ciljeva. Za ovaj zrakoplov je razvijena i raketa velikog dometa R-37 koja ima operativan domet od čak 300+ km. Ova raketa nema apsolutno nikavu konkurenciju u svijetu (američka raketa z-z s najvećim dosegom AIM-47 "Falcon" ima maksimalni domet od 210 km). S ovakvim naoružanjem Mig-31BM može presretati balističke i krstareće rakete, a također i uništavati neprijateljske satelite koji operiraju u bližoj Zemljinoj orbiti (projekt protusatelitske rakete s kinetičkom bojevom glavom 79M6 "Kontakt"). Borbena patrola sastavljena od četiri zrakoplova Mig-31BM može pokrivati prostor od oko 380 000 km2. Pored rakete R-37, tu se nalaze i nešto starije rakete R-33 dometa do 160 km, kao i rakete kratkog dometa koje su posebno učinkovite u uvjetima dogfighta R-73.

Inače, raketa R-73 spada u kategoriju oružja zrak-zrak kratkog dometa. Po kodifikaciji NATO-a označava se kao AA-11 "Archer" — "Lučnik". Njezina je osnovna funkcija borba protiv agilnih zračnih ciljeva u uvjetima bliske zračne bitke. Odlikuju je izuzetno širok kut zahvata, supermanevarbilnost i princip "ispali i zaboravi”. Konstruirana je po aerodinamičkoj koncepciji "patka". Pokreće je jednostupanjski motor na čvrsto gorivo. Na cilj se navodi pomoću pasivne infracrvene samonavođene bojeve glave koja je vrlo otporna na ometanje. Ova glava je toliko osjetljiva da cilj može zahvatiti na udaljenosti od nekoliko desetaka kilometara. Efektivni domet rakete R-73M je do 40 km. Cilj uništava visokoeksplozivnom šipkastom bojevom glavom težine 8 kg, koja ga rasjeca na dva ili više dijelova. Može koristiti različite tipove upaljača, od radarskog blizinskog do optičkog.

Raketa je po svojim dimenzijama vrlo kompaktna. Njezina je dužina oko 2900 mm, s maksimalnim rasponom krila od 510 mm. Njezin je kalibar 170 mm. Efikasna je protiv zračnih ciljeva koji lete brzinom do 2500 km/h i koji istvoremeno manevriraju pod opterećenjem od 12 G. Raketa je sposobna prilikom leta izdržati opterećenje i do 40 G.