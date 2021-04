Uoči parade pobjede: Proba najvećih helikoptera na svijetu, ruskih Mi-26 u Podmoskovlju (VIDEO)

Zajednička proba paradnih satnija, mehanizirane kolone i zrakoplovstva održana je danas na poligonu Alabino u Podmoskovlju, javlja portal televizije "Zvijezda“. Crvenim trgom u Moskvi ove godine prodefilrat će 37 pješačkih satnija. Predstavnici svih vidova i rodova vojske, studenti vojnih visokoškolskih ustanova, učenici Suvorovskih i Nahimovskih vojnih škola i Junarmejci.

U sastavu mehanizirane kolone nalazi se skoro 200 jedinica vojne tehnike. Povijesni, suvremeni i perspektivni tenkovi. Oklopna vozila povećane zaštite iz roda "Tajfun“. Pritom će novi "Tajfun PZO" prvi put sudjelovati na Paradi.



U sastav paradnog stroja zrakoplovstva ulazi 76 zrakoplova i helikoptera, pilotske grupe akrobatskog letenja "Striži" i "Ruski vitezovi", posade strateških raketonosaca, zrakoplova vojno-transportnog zrakoplovstva, lovaca i bombardera. Na izuzetno malim visinama i pri ekstremno niskoj brzini iznad poligona letjeli su borbeni helikopteri. U jednom od njih bio je novinar televizijske postaje "Zvijezda", Igor Lapik, odakle je pratio probu.



Aerodrom Klin. Upravo odavdje polijeće predvodnica zračne parade, borbeni helikopteri. Završene su kontrolne provjere svih sustava mehanizama, komponenata, sklopova, provjerava se rad motora pri raznim režimima rada. Helikopteri su napunjeni gorivom i spremni za polijetanje.



"Zračni dio parade povodom Dana pobjede ove godine neće otvoriti jedan zrakoplov, kao što je to bilo ranije, nego tri najveća helikoptera na svijetu - Mi-26. Imamo jedinstvenu priliku biti u letjelicama tokom probnog leta. Kroz staklo se odlično vidi vodeći helikopter, imamo osjećaj da ga možemo rukom dotaknuti. Uostalom, on je toliko velik da u njega može stati cijeli "Kamaz" ili 80 vojnika sa streljivom", izvještava novinar "Zvijezde".



"Piloti imaju ogromnu odgovornost. Tokom leta ne smijemo im odvlačiti pažnju, ispitivati ili intervjuirati. Treba pratiti instrumente među kojima ima i onih koji omogućavaju let u lošim meteorološkim uvjetima i noću", nastavlja izvještač.



"Piloti su dobili zadatak da održavaju zadani interval u zračnom stroju. Da se strogo pridržavaju plana, bez ubrzavanja i usporavanja. Let se odvija na izuzetno maloj visini i pri ekstremno maloj brzini. U tom trenutku poligon Alabino vidi se iz zraka kao na dlanu", prenosi portal televizije "Zvijezda".



Iznad Crvenog trga u Moskvi na paradi povodom Dana pobjede, proletjet će ukupno 23 helikoptera. Osim Mi-26 sudjelovat će transportno-borbeni Mi-8, "Aligatori" i "Krokodili", kao i pilotska grupa akrobatskog letenja "Berkut" na "Noćnim lovcima".