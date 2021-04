Rusija patentirala sprej za nos protiv korone! Je li djelotvoran i kako funkcionira?

Ruski Institut za imunologiju Federalne medicinsko-biološke agencije patentirao je preparat protiv koronavirusa u obliku spreja za nos ili inhalacije pod nazivom MIR-19 (skraćenica od "mala interferirajuća RNK"). Ovo nije još jedno cjepivo, nego lijek koji djeluje na potpuno drugačiji način. Govorimo o perspektivama novog lijeka.

Kako funkcionira ruski sprej protiv korone?

Po riječima izumitelja, MIR-19 je preparat zasnovan na primjeni mikroRNK. "On je siguran za čovjeka, ne utječe na ljudski genom i imunitet, ali pritom izuzetno efikasno 'isključuje' kopiranje (repliciranje) virusa i sprečava najteže oblike razvoja zarazne bolesti COVID-19", kaže rukovoditeljica Agencije Veronika Skvorcova.

MikroRNK su ribonukleinske kiseline koje igraju ključnu ulogu u reguliranju rada gena. Jednostavno rečeno, te su molekule u stanju "isključiti" ribonukleinske kiseline virusa, napadajući ih kao mete, i spriječiti ih da kodiraju protein, dakle, "razmnožavaju se".

Ali u tu svrhu treba pronaći takve specifične mikroRNK koje bi reagirale upravo na određene dijelove RNK genoma SARS-CoV-2 i u tome je glavni problem. Zasad je pronađeno je oko 2,5 tisuća mikroRNK čovjeka i stalno se traga za novim u laboratorijima širom svijeta.

U ruskoj Agenciji misle da su takvi specifični mikroRNK pronađeni i da je upravo na njima zasnovan novi preparat. Nazvan je jedinstvenim, a pojedinosti o njegovom razvoju iznesene su u europskom časopisu Allergy.

Što je to, neki ruski know-how?

Inače, ideja u vezi sa sprejem uopće nije nova i u znanstvenoj se zajednici smatra perspektivnom. Oko nazalnih sprejova za zaštitu od koronavirusa i liječenje bore se britanski, švicarski i kineski znanstvenici. Međutim, zasad službenih preparata napravljenih specijalno za borbu protiv koronavirusa još uvijek nema. Nije ni čudo, kažu ruski znanstvenici.

Međutim, stvar je u tome što se u dišnim putevima dalje lijek susreće sa mnoštvom prepreka, a one su naročito aktivne u akutnom obliku bolesti. Odnosno, tu ima vrlo mnogo specijalnih stanica imunološkog sustava, sluzi, i to sve sprečava preparat da dospije u stanice, rekao je rukovoditelj znanstvene ekspertize farmaceutskog hedge fonda Inbio Ventures Ilja Jasni.

Sama mikroRNK terapija još uvijek nije dovoljno proučena, u svijetu su registrirana svega tri-četiri intravenska preparata za rijetke bolesti jetre, a sredstava za respiratorne bolesti s dokazanom delotvornošću uopće nema. "MikroRNK je vrlo ćudljiva i specijalna molekula, postoji mnogo nijansi, prije svega u pogledu toga kako je dostaviti u stanicu i kako je učiniti dovoljno selektivnom", smatra Jasni.

Što se onda može reći o djelotvornosti ruskog spreja?

"Na žalost, bez obzira na uvjerenost njezinih tvoraca u visoku djelotvornost preparata, to tek treba dokazati. Patent ništa ne govori o učinkovitosti. Obično se patentira perspektivni model, a onda počinju klinička ispitivanja", naglašava direktorica Instituta za ekonomiju zdravstvene zaštite Visoke škole za ekonomiju Larisa Popovič. Obično se patentira molekula čije se korištenje planira u istraživanjima i to je uobičajena praksa, no to ne znači da će preparat ikada ugledati svjetlo dana.

MIR-19, pak, prošao je tek prvu fazu kliničkih ispitivanja na hrčcima. Profesor Instituta za znanost i tehnologiju u Skolkovu i profesor Državnog sveučilišta u New Jerseyju Konstantin Severinov upoznao se s tekstom u časopisu Allergy i smatra da je još rano govoriti o postojećem lijeku.

"To što je tamo registrirano urađeno je u nekom modeliranom sustavu, maltene u epruveti. A onda provjereno, obratite pažnju, na sirijskim hrčcima. Oni su zaraženi koronavirusom i zbog toga su dobili blagi kašalj. Dakle, pokazano je da ako hrčak udiše sprej koji sadrži tu molekulu, nivo kašlja će se smanjiti. I to je zapravo sve."

Severinov smatra da je od spomenute faze do lijeka za čovjeka daleko "kao do Mjeseca". "U ovom trenutku postoji jedna od takozvanih molekula kandidata (Federalna agencija ga je i patentirala). U svijetu se razvija na stotine takvih molekula, uvjeren sam. Samo neke od njih prolaze klinička ispitivanja, a još rjeđe postaju lijekovi. Zasad je ta čudna molekula pokazana samo na hrčcima."

U ovom se trenutku preparat MIR-19 nalazi u drugoj fazi kliničkih ispitivanja na ljudima oboljelima od koronavirusne bolesti.