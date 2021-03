Mladi "Ruski vitezovi" na lovcima Su-35S izveli svoja prva obaranja ciljeva u zraku

Mladi piloti koji se nalaze u sastavu zrakoplovne grupe "Ruski vitezovi" po prvi put su izveli bojevo gađanje s višenamjenskih borbenih zrakoplova 4++ generacije Su-35S. Oni su tom prilikom djelovali raketama klase zrak-zrak R-73. Cijeli proces je realiziran u zračnom prostoru oko aerodroma Kubinka u okviru preobuke i usvajanja novog tipa zrakoplovne tehnike. Ovo je ruskim medijima priopćila informativna služba ruskog Ministarstva obrane, što je prenio internet portal Rossijskaja gazeta.



Kako su objasnili u ministarstvu, s jednog od lovaca koji su sudjelovali u vježbi odbačen je imitator s padobranom, koji je imitirao zračni cilj u toplinskom spektru. Piloti koji su letjeli na zrakoplovima Su-35S su morali upotrijebiti rakete R-73, kako bi oborili svoj cilj na visini iznad 9000 metara, pri srednjoj brzini od 700 km/h. Osim lovaca Su-35S na vježbi su angažirani i borbeni aparati MiG-29 i Su-30SM.



Inače raketa R-73 spada u kategoriju oružja zrak-zrak kratkog dometa. Po NATO kodifikaciji se označava kao AA-11 "Archer" — "Lučnik". Njena osnovna funkcija je borba protiv agilnih zračnih ciljeva u uvjetima bliskog zračnog boja. Odlikuje je izuzetno širok kut zahvata, supermanevarbilnost i princip "ispali i zaboravi”. Konstruirana je po aerodinamičkoj koncepciji "patka". Pokreće je jednostupanjski motor na čvrsto gorivo. Na cilj se navodi pomoću pasivne infracrvene samonavođene bojeve glave koja je vrlo otporna na ometanje. Ova glava je toliko osjetljiva da cilj može zahvatiti na udaljenosti od nekoliko desetaka kilometara. Efektivni domet rakete R-73M je do 40 km. Cilj uništava visoko-eksplozivnom šipkastom bojevom glavom težine 8 kg, koja ga rasjeca na dva ili više dijelova. Može koristiti različite tipove upaljača, od radarskog blizinskog do optičkog.



Raketa je po svojim dimenzijama vrlo kompaktna. Njena dužina je oko 2900 mm, s maksimalnim rasponom krila od 510 mm. Njen kalibar je 170 mm. Učinkovita je protiv zračnih ciljeva koji lete brzinom do 2500 km/h i koji istvoremeno manevriraju pod opterećenjem 12 G. Raketa može izdržati opterećenja i do 40 G tokom leta.

Zapovjednik letačkog odjela zrakoplovne grupe "Ruski vitezi", bojnik Sergej Nakazni je rekao da su svi piloti koji su sudjelovali u vježbi ispunili svoj zadatak s najvišom ocjenom.



Su-35 je duboko modernizirani supermanevrabilni višenamjenski lovac 4++ generacije koji je konstruiran uz pomoć tehnologije pete generacije. Nebesku krstaricu karakterizira vrlo kvalitetna avionika koja za osnovu koristi kompleksni kompjuterski informacijsko-zapovjedni sustav, novi radar, motore AL-41F1S s plazmenim sustavom sagorijevanja uvećane snage i upravljivim vektorima potiska. Ovi motori po svojim karakteristikama mogu se primjeniti i na lovcima pete generacije, jer osiguravaju nadzvučnu brzinu bez dopunskog sagorijevanja. Maksimalna brzina zrakoplova je 2500 km/h, dok operativni dolet doseže 3400 km. Su-35 je naoružan zrakoplovnim topom kalibra 30 mm, a na letjelici se nalazi još 12 podesnih točaka za kačenje bombi i raketa koje se mjere u tonama.