Rosgvardija koja čuva Krimski most dobila presretačka plovila velike brzine "Sargan"

"Njihova brzina kretanja omogućava posadama koje upravljaju ovim plovilima rješavanje različitih zadataka kada je u pitanju osiguravanje povjerenog akvatorija", rekao je za internetski portal RG zapovjednik Južnog operativnog okruga iz sastava Rosgvardije, general pukovnik Oleg Kozlov. On je rekao da je u operativnu upotrebu samostalne brigade za posebnu upotrebu iz sastava Rosgvardije, koja osigurava transportni put oko Krimskog mosta, kao i sam most, ušlo osam specijalnih čamaca velike brzine "Sargan".

Konkretno, radi se o plovilima velike brzine kretanja po površini vode. "Sargan" je namijenjen za izvođenje patrolnih zadataka, sudjelovanje u specijalnim operacijama, a također i presretanje i zadržavanje različitih plovila koja se oglušuju na poštivanje normi koje je propisala RF. Njegova dužina dostiže 13,5 metara, širina plovila je 3,5 metra, a gaz 0,8 metara. Posada se sastoji od dva čovjeka i šest vojnika koji se mogu prevoziti u desantnom odsjeku. Daljina plovidbe je do 350 morskih milja.

Pored toga, osiguravanje Krimskog mosta također izvode i posade s brodovima specijalne namjene "Gračanok", koji su namijenjeni za borbu protiv podvodnih diverzanata i bespilotnih sredstava. Oni se mogu nalaziti u režimu autonomnog kretanja u dužini od pet dana. Opremljeni su najsuvremenijim navigacijskim sustavima. Druga njihova snažna karakteristika je visok stupanj manevarbilnosti, pokretljivosti.

Nešto više o brodu "Gračanok"

Protudiverzijski brod klase 21980 "Gračanok" specijaliziran je za borbu protiv ronilačkih diverzantsko-terorističkih grupa i sredstava, u cilju zaštite punktova baziranja i objekata koji se nalaze na obali i bližem morskom akvatoriju. Do sada je izgrađeno ukupno 16 ovakvih plovila, dok se u ovom trenutku gradi još šest novih brodova.

Brod je dugačak 31,04 metra, a širok 7,4 metra. Njegov gaz iznosi 1,85 m. Ukupan deplasman dostiže 139 tona. Pokreću ga dva dizelska motora koja mu omogućavaju brzinu plovidbe i do 23 čvora. S punim kapacitetom rezervoara "Gračanok" može prijeći udaljenost od oko 200 nautičkih milja. Posada se sastoji od osam ljudi, a na otvorenom moru njegova autonomija iznosi pet dana.

Što se tiče opreme koja je integrirana na "Gračanok", brod je opremljem navigacijsko-radarskom stanicom MR-231 "Pal", zatim višenamjenskim optoelektroničkim kompleksom za praćenje bliže zračne i pomorske situacije MTK-201, automatiziranim sustavom veze R-779-9, integriranim kružnim sustavom "Mostik-21980", hidroakustičnom stanicom za otkrivanje podvodnih diverzanata i njihove tehnike MG-757 "Anapa", TV-navođenog podvodnog aparata "Falkon", koji je razvila kompanija Saab Seaeye Co.LTD, s radnom dubinom i do 300 metara, kao i kompleksa "Kaljmar", koji omogućava detaljno skeniranje morskog dna do 200 metara dubine, pri kretanju broda brzinom do 8 čvorova.

Što se naoružanja tiče, "Gračanok" je opremljen teškim mitraljezom u kalibru 14,5 mm i protudiverzijskim bacačima granata DP-65A i DP-64. Za zaštitu broda od niskoletećih zračnih ciljeva tu se nalaze i LPRS "Igla" ("Verba") u količini od četiri komada.