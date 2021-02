Američki magazin The Diplomat upozorava da nova generacija ruskih podmornica ozbiljno ugrožava NATO

Russia Beyond Hrvatska

Prema izvorima koje su prikupili novinari ovog internetskog portala, do 1991. godine u eksploataciji se nalazilo više od 200 sovjetskih podmornica, od čega 60 nuklearnih, koje su posjedovale balističke rakete, prenosi internetski portal RG. U narednih desetak godina ovaj broj je spao na svega 64 funkcionalne podmornice. Tako je bilo sve do početka novog milenija, kada je konačno zaustavljena degradacija podvodne komponente ruske vojske. Ključan faktor u zaustavljanju negativnog trenda značajno je popravljanje ekonomske sitaucije u zemlji, što je dovelo do postepenog rasta obrambenog proračuna.

Uskrsnuće ruske podmorničke flote postalo je uočljivo nakon uvođenja nuklearnih raketonosaca klase 955 "Borej". Ako je za izgradnju, opremanje i usvajanje u eksploataciju prve podmornice ove serije ("Jurij Dolgoruki") potrošeno gotovo 16 godina, danas je npr. za izgradnju i usvajanje četvrte podmornice ove klase "Knjaz Vladimir" potrebno svega šest godina. Još četiri ovakve podmornice nalaze se na različitim nivoima spremnosti. Autor teksta napominje da se radi o vrlo opasnim plovilima, koja u svom naoružanju posjeduju interkontinentalne balističke rakete "Bulava". Pored izgradnje strateških nuklearnih plovila, ruski vojno-industrijski kompleks u posljednjih je sedam godina isporučio osam dizel-električnih podmornica klase 636.6 "Varšavjanka" – (prema označavanju NATO-a - Improved Kilo).

Višenamjenske nuklearne podmornice četvrte generacije 885 "Jasenj" demonstrirale su značajne sposobnosti kada je u pitanju "tiha" plovidba (vrlo ih je teško otkriti akustičnim podvodnim lokatorima), zatim napredna integracija podsustava, kao i primjena novog naoružanja. Prema obavještajnim informacijama kojima raspolaže ratna mornarica SAD-a, glavna podmornica ove klase, koja nosi ime "Severodvinsk", predstavlja borbeno najsposobniju podmornicu ruske vojske koja je ikada napravljena. Istovremeno se s ovim projektom odvija razvoj podmornica pete generacije, koje će moći upotrebljavati zastrašujući strateški udarni kompleks "Posejdon".

Međunarodni institut strateških studija smatra da su ruske podmorničke snage značajno povećale svoj udarni potencijal uvođenjem u naoružanje krstarećih raketa podvodnog baziranja "Kalibr". Masovna "kalibrizacija" ruskih pomorskih snaga (kako površinske, tako i podvodne komponente) ozbiljno povećava njezinu udarnu moć. Uvođenjem udarnih sredstava nove generacije (hiperzvučna protubrodska raketa "Cirkon") njezina će snaga dobiti zabrinjavajuće razmjere, točnije ukoliko se ne razvije učinkovito protuoružje, ruske pomorske snage će zagospodariti morima i oceanima.